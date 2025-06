Für das bevorstehende Scorpions -Biopic wurde eine Besetzung enthüllt Wind des Wandels. Unter den Schauspielern, die im Film erscheinen sollen, sind Dominic West (Die Krone), Alexander Dreymon (Das letzte Königreich) und Ludwig Trepte (Generationskrieg) unter anderem.

West wird den legendären Manager der deutschen Band, Doc McGhee (auch bekannt für die Zusammenarbeit mit Kiss, Mötley Crüe und Bon Jovi), spielen, während Trepte die Sängerin Klaus Mine und Draymon porträtieren wird, wird Gitarrist Rudolf Schenker spielen. Ed Speleers (Du) und Luke Brandon Field (Interview mit dem Vampir, Jojo Rabbit) wird Gitarrist Matthias Jab und Schlagzeuger Herman Sarebell spielen.

Der Film ist derzeit in London in Produktion und Pläne für eine Theaterveröffentlichung vor Jahresende. Es wird von Alex Ranarivo (inszeniertLaufen wild, geboren als Champion) und produziert von ESX Entertainment für Fox Entertainment Studios in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Home Entertainment.

„Es war eine unglaubliche Reise, die diesen Film entwickelte und ihn zum Leben erweckt“, erklärte Ali Afshar, Gründer und Präsident von ESX Entertainment. „Die Musik der Scorpions hat mir nicht nur geholfen, als iranischer Einwanderer in Amerika in den frühen 80ern enorme Schwierigkeiten zu haben, sondern ihre Botschaft von Liebe, Frieden und Rock ’n‘ Roll scheint heute relevanter als je zuvor.“

Er fügte hinzu: „Diese Besetzung ist ein erstaunliches Ensemble von wirklich großem Talent. Ich kann Fox Entertainment und Warner Bros. Home Entertainment für ihre Unterstützung und insbesondere der Band – Rudolf, Klaus und Matthias – nicht danken, weil sie an uns glaubten und vertrauten, dass wir ihre Lebensgeschichte erzählen.“

An official synopsis reads, “It tells the story of a band united by their passion for music, who sought to inspire change in the world through their powerful sound and meaningful lyrics. At the heart of the film is their iconic anthem ‚Wind of Change,‘ which became the soundtrack to the end of the Cold War, symbolizing hope, peace and unity. Through their music, with hits ranging from ‚Rock You Like a Hurricane‘ to ‚Still Loving You,‘ the Scorpions helped Überbrücken Sie die Kluft zwischen Ost und West, hinterlassen Sie eine unauslöschliche Spur für die Geschichte und beweisen die transformative Kraft der Kunst. “

Scorpions kündigte kürzlich eine Zusammenstellung der größten Hits mit dem Titel “ Vom ersten Stich zum 60 -jährigen Jubiläum der Band. Die Band wird auch im August im Planeten Hollywood Resort & Casino eine Fünf-Nächte-Residenz in Las Vegas mit Tickets ausführen.