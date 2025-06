Während ihrer Leistung bei Glastonbury 2025 schlug Kate Nash bei Harry Potter Der Autor JK Rowling, Rod Stewart, Matty Healys Mutter, Denise Welch, britischer Premierminister Keir Starrer, unter anderem.

„Die lauteste feministische Stimme in Großbritannien ist derzeit transphobisch“, sagte sie am Sonntagabend auf der Worthy Farm und hat Rowling erneut gestellt. „Das ist etwas, das ich als Feministin und Feministin mit Transfreunden in meinem Leben sehr verdammt nehme, trans, die ich liebe und die für mich sehr wichtig sind. Die Demontage der Unterdrückungssysteme liegt am Kern des Feminismus, so dass Transphobie keine fickfitzige Feministin ist.“

Sie fuhr fort: „Nur weil du ein verdammter Millionär und ein verdammter Tyrann mit einer Armee von Trolle im verdammten Internet bist, gebe ich keinen Fick, Kumpel.“ Nash hat kürzlich die Anti-Tranphobie-Proteststraße „Keim“ fallen lassen.

Nash lenkte ihre Aufmerksamkeit auf eine Reihe britischer Musiker und Politiker. Kurz bevor sie in ihren Song „Dickhead“ startete, sagte sie: „Fuck Rod Stewart. Dieser geht an (britische Premierminister) Keir Starrer, JK Rowling, Rod Stewart und (Mitglied des Parlaments) Nigel Fucking Farage.“

Stewart wurde kürzlich mit schweren Gegenreaktionen getroffen, nachdem er sagte, dass Großbritannien kurz vor seinem Headliner in Glastonbury „Farage eine Chance geben sollte“ sollte. Farage ist der Führer der Reform der rechten Partei in Großbritannien, unterstützt Donald Trump und schlug kürzlich einen Einfrieren der Einwanderung in Großbritannien vor.

Später (etwas verwirrend) stieß die Namen der Namen und die TV-Persönlichkeit Denise Welch, die Mutter der Matty Healy von 1975 aus dem Jahr 1975, (etwas verwirrend). „Die Musikindustrie weiß nicht, was sie mit mir anfangen soll“, bemerkte sie. „Sie haben versucht, mich loszuwerden, aber das taten sie nicht. Nach ihrem Solo -Slot spielte sie ihr Lied „Foundations“ mit irischen Band Sprints.

Glastonbury 2025 wurde von Künstlern definiert, die ihre Zeit hatten, um massive politische Aussagen zu machen. Das Set von Irish Trio Kniecap sah sie auch Lambast Stewart. Sie leiteten auch eine Reihe von Anti-Israel/Pro-Palestin-Gesängen sowie eine weitere von „Fuck Keir Starrer“.

Während die BBC hoffte, Kontroversen durch die Aufführung von Livestreaming Kniecap zu vermeiden, zeigte Rap-Punk-Duo Bob Vylans ausgestrahltes Set die Gruppe, die die Gesänge von „Free Palestine“ und „Death to the IDF“ führte.

Beide Gruppen stehen vor einer Untersuchung der britischen Polizei, um festzustellen, ob möglicherweise Straftaten begangen wurden, die eine strafrechtliche Untersuchung erfordern. Bob Vylans US -Visa wurde inzwischen widerrufen und hat ihre bevorstehenden Tourdaten auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt.

