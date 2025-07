Miley Cyrus ‚visueller Begleiter in ihrem neuesten Album, Etwas Schönesgeht nach Disney+ und Hulu. Der Film wird am 16. Juli in den USA und Kanada und am 30. Juli international streamen. Sehen Sie sich den Trailer unten an.

Cyrus veröffentlichte Etwas Schönes Am 30. Mai und Premiere des zugehörigen Films am 6. Juni beim Tribeca Film Festival. Es wurde von Cyrus, Jacob Bixenman und Brendan Walter geleitet. Während ihres Auftritts von Tribeca wurde sie von falsch informierten Fans, die glaubten, die Filmpremiere sei ein Konzert. Später, Etwas Schönes wurde erst am 12. Juni in den USA und Kanada und am 27. Juni für das internationale Publikum für eine Nacht für eine Nacht im Filmkinos gezeigt.

Während Cyrus nicht mehr tourt, um ihre Nüchternheit und ihre Stimmbänder aufrechtzuerhalten, hat Cyrus kürzlich Beyoncé auf der Bühne bei ihrem „Cowboy Carter Tour“ in Paris auf der Bühne gekommen, um „II Most Wanted“ aufzunehmen.

Etwas Schönes ist Miley Cyrus ’neuntes Album und zeigt die Singles „More to Lose“, „End of the World“ und „etwas Schönes“. Es markiert das Follow-up bis 2023 Endlose Sommerferienmit dem Grammy-preisgekrönten Rekord des Jahres „Flowers“.

https://www.youtube.com/watch?v=fa83zbizgps