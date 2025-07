Die New York Yankees geben Seinfeld Fans Ein Grund, mit einem neu angekündigten Bobblehead aus dem Bett zu kommen, der George Costanza unter seinem Schreibtisch nickt. Während die ersten 18.000 Fans, die am 21. August teilnehmen, das Seinfeld-Nachtspiel kostenlos erhalten werden, sind die nicht ganz Action-Zahlen für 250 US-Dollar bei eBay-fünfmal so hoch wie die günstigsten Tickets (53 US-Dollar), die für den Aufstrich gegen die Red Sox verfügbar sind.

Die Figur Costanza arbeitete aus dem Finale der fünften Staffel „The Gegentes“ durch die Yankees „The Summer of George“ von Staffel der 8. Staffel, ein Lauf mit „The Nap“, in dem George einige neue horizontale Gewohnheiten erforscht. In den Jahrzehnten seitdem haben sich die Yankees umarmt Seinfeld Mit vielen Seinfeld -Nächten und letztes Jahr lief ein beliebter Bobblehead, der Costanza zu Ehren einer Szene, in der Bernie Williams und Derek Jeter einen unerwünschten Ratschläge erbracht haben, einen Schläger hob.

Die Show über nichts bedeutet weiterhin etwas Jahre später. Weitere Informationen finden Sie in einer kürzlich von John Mulaney Sketch mit Phish und dem Konsequenz geführten Kreuzworträtsel „Seinfeld -Charaktere“.