Willkommen zurück zu Origins, unserer wiederkehrenden Serie, die Künstlern einen Raum gibt, um alles zu zerlegen, was in ihre neueste Veröffentlichung einging. Heute greift der aufstrebende Singer-Songwriter Jack Van Claf in sein neues Lied „Used You“ ein.

Jack Van Clafs Stern ist sichtlich auf dem Vormarsch, aber das hat ihn noch nicht davon abzuhalten, seine Hände ein wenig schmutzig zu machen.

Trotz eines kürzlichen Co-Signs von Zach Bryan, einem viralen Hit mit „Rattlesnake“ und dem Eröffnungsschlitz für Leute wie Noah Kahan und Madi Diaz hat der in Nashville ansässige Künstler die Grit und Authentizität beibehalten, die ihn in Music City und darüber hinaus zu einem grässlichen Namen gemacht haben. Jetzt, mit seinem zweiten Album am Horizon, tritt er mit seiner neuesten Single „Used You“, welche Folge Premiere einen Tag früher.

Holen Sie sich Jack Van Clave Tickets hier

Verwandte Video

Der luftige Country-Western-Track kommt mit einem frechen Musikvideo an, in dem er die Tiefen-und vor allem die Höhen-einer süchtig machenden Liebe dreht.

„Während des Schreibens, Aufnehmens und Dreharbeitens mit dem Musikvideo für das Lied standen die wöchentlichen zweistöckigen Nächte in unserer örtlichen amerikanischen Legion in East Nashville im Vordergrund“ Folgeund bemerkt, dass die visuelle Ästhetik auch aus den ikonischen Bildern von gezogen wurde Wandlung zum Bösen. „Während des gesamten Songs und Video’s Production stellte ich mir vor, ein Lied zu schaffen, zu dem die Leute bei The Weekly Honky-Tonk tanzen konnten, die ich so sehr genossen habe.“

Sehen Sie sich das neue Musikvideo für „Nutzung Yo You“ unten vor seiner offiziellen Veröffentlichung morgen, dem 2. April, an und schnappen Sie sich Tickets, um Jack auf der Straße zu sehen. Lesen Sie dann weiter, um weitere Einblicke in das Lied und seine Einflüsse zu erhalten.

https://www.youtube.com/watch?v=dw5hsenvne0

Dienstagabend in der American Legion Post 82:

Beim Schreiben, Aufnehmen und Filmen des Musikvideos für den Song standen die wöchentlichen Zwei-Stepping-Nächte in unserer örtlichen amerikanischen Legion in East Nashville im Vordergrund. Wir hatten das Glück, einen beträchtlichen Teil des Videos in der Legion selbst zu filmen und die zweistufigen Lehrer am Post (Megan Linse und Robbie Stilwell) zu rekrutieren, um das Tanzen auf der legendären Tanzfläche zu choreografieren und zu führen. Während der gesamten Produktion des Songs und der Videos stellte ich mir vor, ein Lied zu schaffen, zu dem die Leute bei The Weekly Honky-Tonk tanzen konnten, die ich so sehr genossen habe. Es bedeutete mir viel, dieser Vision treu bleiben und das Video an dem Ort filmen, der dazu beitrug.

Feldhandbuch

https://www.youtube.com/watch?v=s4ncwuolmt4

Ich habe das Lied zum ersten Mal live mit meinen guten Freunden in der Band Field Guide gespielt. Sie halfen mir zu erkennen, dass das Lied am besten als Country-Song mit Baritongitarren und einem pinseladen Shuffle am Schlagzeug interpretiert wurde. Songs wie dieser sprechen mit Dylan und dem Einfluss der Band auf die anfängliche Interpretation des Songs als Outlaw Country -Produktion.

Gesprächsherzen, Zigaretten und iMessage:

Die Texte des Songs drehen sich offensichtlich um Sucht und verwenden Drogenmissbrauch als Metapher für eine Sucht zu Liebe und Aufmerksamkeit. Persönlich habe ich keine Geschichte mit harten Drogen. Während ich die Texte schrieb, zog ich aus meinen eigenen Erfahrungen mit weniger schwerwiegenden Substanzen wie Zucker und Nikotin, um das süchtig machende Gefühl zu veranschaulichen, ein neues Liebesinteresse zu schreiben und die Verliebtheit zu verwenden, um eine Dopamin -Fix zu erhalten, die durch die Süßigkeiten „Conversation Hearts“ im Video dargestellt wird.

Wandlung zum Bösen:

https://www.youtube.com/watch?v=bw2uebpigpu

Sam Lindsey, der das Video produzierte, hatte die Idee, Einfluss aufzunehmen Wandlung zum Bösen Als wir beschlossen, eine „Drogenlabor“ -Szene zu haben. Noah Tidmore und Grant Ivie leiteten das Video und färbten das Video, um der Grunge-y-Ästhetik zu entsprechen, die für die legendäre TV-Show so eingeht.

Midlands „Drinkin ‚Problem“:

https://www.youtube.com/watch?v=g7f6hiq2luu

Das Musikvideo von Midland für „Drinkin ‚Problem“ war wirklich inspirierend für das Konzept des „Use You“ -Videos. Der Country Swing des Song- und Bootlegging-Aspekts von Midlands Video half uns, die Drogen-Dealing-Szene und die Retro Honky-Tonk-Ästhetik unseres eigenen Videos zu entwickeln.