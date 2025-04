Max hat ab April 2025 die Aufstellung neuer Shows und Filme auf der Streaming -Plattform enthüllt.

Zu den Highlights gehört die vierte Staffel von Hacksund die lang erwartete Fortsetzung von Nathan Fielders Meta Docu-Comedy-Serie Die Probe. Der letzte von Unswas die Folge Das Team namens eine unserer am meisten erwarteten Serien von 2025 wird ebenfalls für seine zweite Staffel zurückkehren. In der Zwischenzeit wird Brett Goldstein sein neuestes Comedy -Special vorstellen. Die zweitbeste Nacht Ihres Lebens.

Filme, die debütieren, enthalten den erotischen Film Babygirl und Kyle Mooneys Katastrophenkomödie Y2k. Andere Filme wie Aftersun (2022), Porträt einer Dame in Flammen (2019), Der Baum des Lebens (2011), Freitag (1995) und Sixteen Candles (1984) kommen ebenfalls am 1. April an (kein Witz!) Mit einer beträchtlichen Menge von Filmen von den 2020er bis 1930er Jahren, die diese wichtigen Ergänzungen flankieren.

Schauen Sie sich die vollständige Liste unten an, um zu sehen, welche Filme und Shows ab April 2025 auf Max streamen.

Titel kommen im April zu Max:

*Diese Liste ist möglicherweise nicht umfassend und kann sich ändern

1. April:

Eine Art Mord

Ein gestohlenes Leben

Aftersun

Alles was ich sehe ist du

Alvin und die Chipmunks: Spipwracked

April in Paris

Schlechter Weihnachtsmann

Schlechter Santa 2

Schwarzer Tod

Brittany Murphy: Ein ID -Geheimnis (ID)

Hackt nach Stunden, Jahreszeiten 1-3 (Food Network)

Chopped Junior, Food Network, Seasons 6 & 7 (Food Network)

Chopped Next Gen, Staffel 1 (Food Network)

Täuschung

Verdoppelung mit den Derricos, Jahreszeiten 1-3 (TLC)

Trinkkumpels

Rand der Stadt

Expedition unbekannt, Staffel 1 (Entdeckung)

Freitag

Freitag nach dem nächsten

Goldrausch: Parker’s Trail, Staffel 2 (Entdeckung)

House Hunters Ho Ho Home, Staffel 1 (HGTV)

Hausjäger Renovierung, Staffel 10 (HGTV)

Wir sehen uns in meinen Träumen

In unserem Leben

Es ist Liebe, die ich bin

Isebel

Jimmy der Gent

Juarez

June Braut

Kid Galahad

Land der Verlorenen

Kleine Männer

Logan

Glück mich

Schlaflied von Broadway

Markierte Frau

Mondshiners: Amerikanischer Geist (Entdeckung)

Moonshhiners: Master Distiller, Staffel 3 (Entdeckung)

Moonshhiners: Whisky Business, Staffel 1 (Entdeckung)

Mr. Niemand

Mr. Nobody: Extended Director’s Cut

Mr. Skeffington

Mein großes fett fabelhaftes Leben, Jahreszeiten 6 – 9 (TLC)

Mein Traum gehört dir

Meine goldenen Tage

Nackt und ängstlich, Staffel 14 (Entdeckung)

Nächsten Freitag

Niemand geht

Nun, Voyager

Alter Bekanntschaft

Auf Moonlight Bay

Panama Hattie

Fallschirmspringer

Zahlung bei Bedarf

Porträt einer Dame in Flammen

Romantik auf hoher See

Satan traf eine Dame

Abfindung

16 Kerzen

Spezialagent

Ansturm

Station West

Sturmwarnung

Verdacht

Tee für zwei

Diese bestimmte Frau

Die größte kleine Farm

Das Doppel

Die alte Magd

Der Prinz

Das Privatleben von Elizabeth und Essex

Der Stern

Der Terminator

Der Baum des Lebens

Die West Point -Geschichte

Der wilde Norden

Der Arbeiter

Drei für ein Match

Wintertreffen

Junger Mann mit einem Horn

Verwandte Video

2. April:

Boneau Mouche: Sinking Justice, Staffel 1 (Entdeckung +)

Fahrt Ihres Lebens mit Courtney Hansen, Staffel 2 (Entdeckung +)

3. April:

Fix mein Frankenhouse, Staffel 2 (HGTV)

Hop, Staffel 1C (maximal Original)

4. April:

Y2K (2024)

5. April:

HGTV Smart Home 2025 (HGTV)

6. April:

Iyanu, Staffel 1A (Cartoon Network)

Lazarus, Staffel 1 (Erwachsenerschwimmen)

7. April:

2073

Barneys Welt, Staffel 1C

8. April:

90 -Tage -Tagebücher, Staffel 6 (TLC)

9. April:

Alle Access PD: Grand Rapids, Staffel 1 (ID)

10. April:

Hacks, Staffel 4

Gremlins: The Wild Batch, Staffel 2B (maximal Original)

13. April:

Der letzte von unsStaffel 2



15. April:

Rock the Block, Staffel 6 (HGTV)

16. April:

100 -Tage -Traumhaus, Staffel 6 (HGTV)

Faustkampf

17. April:

Bake Sale von Cookie Monster: Blockparty (Max Original)

Ghost Adventures, Staffel 29 (Entdeckung)

18. April:

Lu & The Bally Bunch, Staffel 1B (Cartoon Network)

19. April:

Bugs Bunny Builders, Staffel 2d (Cartoon Network)

Unpraktische Joker, Staffel 11B (TRUTV)

Outback Opal Hunters, Staffel 7 (Entdeckung)

Sal Vulcano: Verängstigt

20. April:

Die Probe, Staffel 2

21. April:

Yellowstone Wardens, Staffel 6 (Animal Planet)

22. April:

Ich liebe es oder liste es auf, Staffel 20 (HGTV)

Planet Earth III, Staffel 3 (Entdeckung +)

24. April:

Leben der Partei

25. April:

Babygirl

28. April:

24 in 24: Letzter Kochstehend, Staffel 2 (Food Network)

Böses lebt hier: Der Mörder spricht, Staffel 2 (ID)

Drecky Fortunes, Staffel 1 (Entdeckung)

29. April:

Schmuggelware: An der Grenze beschlagnahmt, Staffel 6 (Entdeckung)

30. April:

Schloss unmöglich, Staffel 1 (HGTV)

Polyfamilie, Staffel 1 (TLC)

Twitter: Breaking the Bird, Staffel 1 (CNN)

April TBA:

Brett Goldstein: Die zweitbeste Nacht Ihres Lebens