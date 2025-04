Sony hat die Besetzung seiner Beatles -Biopics offiziell bestätigt und Monate der Spekulationen in die Ruhe gebracht: Harris Dickinson als John Lennon, Paul Mescal als Paul McCartney, Barry Keoghan als Ringo Starr und Joseph Quinn als George Harrison.

Dickinson, Mescal, Keoghan und Quinn wurden am Montag von Regisseur Sam Mendes während eines überraschenden Auftritts bei Cinemacon offiziell eingeführt. Sony hat auch ein Castfoto von The Fab Four zusammen geteilt.

Bemerkenswert ist auch: Alle vier Filme, die sich jeweils auf ein einzelnes Mitglied der Beatles konzentrieren und gleichzeitig miteinander verbundene Geschichten aus der Geschichte der Band zusammenweben, werden im April 2028 in den Kinos veröffentlicht.

Die Biopics haben die volle Genehmigung und die musikalischen Rechte der Band. Zusammen mit dem Regisseur jedes Films wird Mendes zusammen mit seinem Partner von Neal Street Productions Pippa Harris, Julie Pastor von Neal Street, und Jeff Jones, der als CEO der Beatles ‚Company‘ Company Apple Corps Ltd, und Alexandra Derbyshire fungiert.