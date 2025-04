Amber Ruffins geplanter Auftritt beim Korrespondenten -Abendessen des Weißen Hauses wurde am Wochenende abgesagt, nachdem die Korrespondenten des Weißen Hauses als Reaktion auf ihre jüngsten kritischen Bemerkungen über den Präsidenten den Druck der Trump -Regierung zu beugen schien. Ruffin antwortete mit einem Überraschungs -Cameo auf Late Nacht mit Seth Meyers Montagabend, wo sie eine schnelle, satirische Verteidigung der „beiden Seiten“ in einem frechen Sketch lieferte.

Die WHCA hat Ruffins Set abgesagt, nachdem sie in einem Podcast aufgetreten war, und kritisierte die Idee, dass sie während ihrer WHCD -Leistung gegenüber Demokraten und Republikanern gleichermaßen kritisch sein musste. „Ich bin nicht zu 100% daran interessiert zu sein: ‚Ha, du bist hier. Schau dir deinen dummen Kopf an. Du bist verbrannt.‘ Es ist mir wichtig, wie: „Du bist eine Art Haufen Mörder.“ Sie sagten: ‚Sie müssen gleich sein und sicherstellen, dass Sie es beiden Seiten und bla bla bla geben.

Der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses, Taylor Budowich, tadelte Ruffins Kommentare sofort und bezeichnete sie auf Twitter als „2. Tarif Comedian“. Nicht lange danach kündigte der WHCA -Präsident Eugene Daniels an, dass Ruffin nicht mehr beim Korrespondenten des Weißen Hauses auftreten würde.

Verwandte Video

A Späte Nacht Seit 2014 erhielt Ruffin während des Eröffnungsmonologs am Montag einen Schrei von Meyers, wo er ihr abgesagter Erscheinungsbild anerkannte. Anschließend begann er das Setup für einen Witz über einen Bankräuber bei einem Bodega und Ruffin kamen schnell an, um die Dinge zu schließen. „Wenn es eine Sache gibt, die ich von diesem Wochenende gelernt habe, muss man auf beiden Seiten fair sein“, sagte sie mit einem Grinsen.

Meyers, der davon ausgebreitet war, wies darauf hin, dass der Einbrecher die Haustür eindrückte und das Geld des Geschäfts gestohlen hat, aber Ruffin schoss mit einer mentalen Version der Geschichte zurück: „Er leistet ein innovatives Belüftungssystem!“

„Wenn Menschen objektiv schrecklich sind, sollten wir in der Lage sein, im Fernsehen darauf hinweisen zu können“ Der Klang der Musik: „Die singenden Kinder und die anderen Leute“, sagte sie, wobei die anderen Menschen Nazis waren. Ruffin schnappte nach Luft, als Meyers sie anrief, weil sie die Antagonisten des Musicals unterstützte: „Sie nennen sie so einseitig!“

„Ich dachte, wenn die Leute Ihre Rechte wegnehmen, Ihre Geschichte löschen und Ihre Freunde deportieren, sollten Sie sie nennen“, sagte sie mit einer ernsteren Nachricht. Aber nach einem anderen schnellen Gesicht neckte sie, dass sie „sehr gemein“ gewesen wäre, wenn sie die Chance hätte.

Laut der Associated Press ist Trump am 26. April wahrscheinlich nicht am diesjährigen Abendessen teil. Die New York Times lehnte auch ihre Einladung zu der Veranstaltung ab. „Es war lange Zeit eine schlechte Idee. Zu diesem Zeitpunkt ist es noch eine schlechte Idee“, sagte Peter Baker, Korrespondent des Weißen Hauses, über das Abendessen.

https://www.youtube.com/watch?v=rultieketva