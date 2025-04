Metallica ist eine der vielen bemerkenswerten Bands, die beim letzten Black Sabbath -Konzert am 5. Juli in Birmingham, England, stattfinden sollen. Der Gitarrist Kirk Hammett sieht es als Chance, der Band zu danken, die Heavy Metal erfunden und den Weg für Metallica und so viele andere Acts ebnete.

Mit dem Konzert „Back to the Anfang“ im Villa Park wird die Abschiedsleistung von Sabbath (mit der ursprünglichen Aufstellung von Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward) sowie Ozzys endgültiger Solo -Auftritt enthalten. Die tagelange Extravaganz wird auch Auftritte von Metallica, Guns N ‚Roses, Tool, Slayer, Pantera, Gojira, Alice in Ketten und Dutzenden weiteren Akten umfassen.

Schwere Folge Kürzlich mit Hammett getroffen, der uns sagte: „Es ist eine echte Gelegenheit, sich bei Ozzy und Tony und Geezer und Bill zu bedanken.“

Er fuhr fort: „Wenn es nicht für diese vier Jungs, Mann wäre, könnten wir immer noch irgendwie wie im Dunkeln herumwanderten. Aber die Tatsache, dass sie ein Genre geschaffen haben – nicht nur geschaffen, sondern es dann entwickelt und, und, und dann in ein paar verschiedene Dinge im Laufe ihrer Karriere – ist für mich und meine Peers musikalisch völlig beeindruckend.“

Der Gitarrist freut sich darauf, den Mitgliedern von Sabbath seine Dankbarkeit auszudrücken und hinzuzufügen: „Ich meine, wie dankt Sie jemandem so?

Hammett unterhielt sich auch mit uns über sein neues Kaffeetischbuch. Die Sammlung: Kirk Hammett (hier bestellen), über Gibson Publishing. Seien Sie gespannt auf diesen Teil unseres Interviews, in dem er einige seiner Lieblingsgitarren besprach, sowie den Prozess, der das 400-seitige Buch zusammenstellte.

Zusätzlich zum Black Sabbath -Konzert können Fans Hammett erwischen, wenn Metallica ihre „M72 World Tour“ wieder aufnimmt, mit einem neuen nordamerikanischen Bein, der am 19. April in Syracuse, New York, beginnt. Sammeln Sie hier Tickets.