Mit der vorletzten Episode von Der weiße Lotus In der dritten Staffel könnte die Vorfreude für das Finale des HBO-Dramas nicht höher sein, was endlich zeigen wird, was genau im Flash-Forward in dieser Saison geschah. Die vergangenen Jahreszeiten der Show begannen mit der Enthüllung einer einzigartigen Leiche; In dieser Saison bekamen wir nur chaotisches Schüsse, das von Zion (Nicholas DuVernay) belauscht wurde, was bedeutet, dass mehrere Menschen von unbewaffneten bewaffneten Männern getötet werden können – oder vielleicht niemand?

Trotzdem das Wahrscheinlichkeit Der Mord liegt in der Luft und hat jetzt sieben Folgen mit diesen Charakteren gelebt, und hatte die Chance, das große Ensemble dieser Show wirklich zu verstehen und sie von ihrer besten und schlechtesten zu sehen. Als Mitglied dieses Publikums habe ich einige Charaktere wirklich gefallen und glaube, dass andere nicht großartig sind. Hier ist also mein sehr subjektiver Rangliste der Charaktere der dritten Staffel, die ausschließlich darauf beruht, wie sehr ich hoffe, dass sie das Finale nicht überleben.

Klar zu sein: diese sind keine Vorhersagen. Um ehrlich zu sein, hat sich die ersten sieben Folgen angesehen, die am wahrscheinlichsten Opfer in dieser Phase sehr schwer vorherzusagen – insbesondere angesichts der Unbestimmtheit des ursprünglichen Präludes der Episode 1, was die Existenz einer einzelnen Leiche nicht bestätigt. Trotzdem mit Gefahr in der Luft … nehmen wir an, niemand ist in Sicherheit. (Obwohl es ein paar Leute gibt, die muss auf jeden Fall sein.))

Verwandte Video

(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält milde Spoiler für Der weiße LotusStaffel 3 Folge 7, „Killer Instincts“.)

Belinda Lindsey (Natasha Rothwell)

Belinda Innocent! Belinda vielleicht die moralisch aufragendste Person in dieser Show im Moment! Belinda will nur die Hölle aus der Gefahr bringen! Belinda Nur Hatte tolle Sex! Belinda ist klug genug, um ein Bestechungsgeld von 100.000 US -Dollar zu kennen, wenn sie einen sieht! Belinda könnte der Charakter sein, über den ich mich am meisten besorgt habe, was leider damit zusammenfasst, dass sie derjenige ist, von dem ich am meisten überlebt.

Zion Lindsey (Nicholas DuVernay)

Er wirft sich in Gefahr, weil er seine Mutter beschützen will! Zion scheint wirklich anschwillt.

Chelsea (Aimee Lou Wood)

Ein bisschen eine seltsame Ente (größtenteils basierend auf ihrer Hingabe an Rick), aber ein echter Schatz einer Person. Auch wenn sie während des Finales verletzt wird, würde sie definitiv eine helle Seite finden.

Fabian (Christian Friedel)

Fabian will einfach nur singen! Außerdem habe ich mich schuldig gefühlt, wenn meine Unfähigkeit, Christian Friedel hier von seinem Charakter zu trennen Die Zone von Interesse (Ein Film, in dem er sehr gut war, aber es ist schwer zu sagen: „Du warst großartig als Nazi -Kommandant von Auschwitz“ zu einer Person, weißt du?) Als Belohnung rangiere ich ihn also so hoch wie möglich. Fabian auch unschuldig!

Laurie Duffy (Carrie Coon)

Laurie ist momentan vielleicht ein bisschen ein Chaos (keine Situation, bei der es darum geht, aus dem Schlafzimmerfenster eines Typen zu klettern, kann als „gut behandelt“ beschrieben werden), aber sie hat sich als eine Dame offenbart, die keine Angst hat, nach dem zu gehen, was sie will, und verdient einen zweiten Akt. Sie ist definitiv meine Favoritin des Mädchens der Mädchen Nur Weil sie von Carrie Coon gespielt wird, einer der besten). Leider hat das Schlafen mit Valentin möglicherweise ein Ziel auf den Rücken gelegt. Ich mache mir auch sehr Sorgen um Laurie!

Thidapon „Mook“ Sornsin (Lalisa Manobal)

Lisa von Blackpink hat keine große Chance bekommen, Mook als Charakter zu entwickeln, als ein Liebesinteresse für Gaitok zu sein … was sie zu einem Hauptziel für das folgende Chaos machen könnte. Sie scheint jedoch eine gute Person zu sein, also wird es definitiv traurig sein, wenn ihr Schaden widerspricht.

Pornchai (Dom Hetrakul)

Ein weiterer wirklich guter Kerl, der ein Spa mit Belinda eröffnen will! Er verdient es zu leben! Ich würde einen Witz über Belinda machen, das ein Happy End verdient, außer wenn Sie über Masseures sprechen … es wird kompliziert.

Piper Ratliff (Sarah Catherine Hook)

Piper mag ziemlich naiv erscheinen, aber sie war ballig genug, um ihre ganze Familie dazu zu manipulieren, in dem Namen ihrer eigenen spirituellen Reise auf die wörtliche gegenüberliegende Seite der Welt zu reisen. Ich respektiere diese Art von Kaugummi, zumal sie insgesamt gut zu bedeuten scheint. Sie verdient es sicherlich, unter den Ratliffs am höchsten zu sein.