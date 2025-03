Mikey Madison brachte surreale Energie zu Samstagabend liveDie 50. Staffel, die sich mit Bitte nicht für eine dramatische Fernsehadaption von zerstören Spongebob Schwammkopf. Komplett mit Verweisen auf die Animationsserie, das unheimliche Make -up und eine besonders rührende Wiedergabe von „Fun“ war Madisons realisiertes Projekt einem früheren Sketch mit schlechten Hasen als Shrek ähnlich.

In der Skizze träumte Madison eine Live-Action-TV-Adaption der Nickelodeon-Show und bestand darauf, dass es wirklich darum ging, dass eine Freundschaftsgruppe Anfang 20 das Leben navigiert. Das bitte nicht zerstörende Trio war nicht ganz überzeugt – „(es geht um) ein lustiger Schwamm“, war Martin Herlihy tot, während John Higgins und Ben Marshall sichtlich verwirrt sahen. Eine schnelle Kürzung in die Zukunft ergab, dass die Gruppe trotz ihrer Zweifel drei Jahre damit verbrachte, das Projekt zu entwickeln. Der Sketch endete mit einem Trailer für die Adaption im HBO-Stil. Wasser tretenmit Madison (als Skidward) und dem PDD -Trio als Bewohner des Bikini -Bodens. In dieser Version waren SpongeBob und Squidward romantisch involviert, Herr Krabs stellte fest, dass seine Tochter Pearl schwanger war und Patrick mit mysteriösen Gesundheitsproblemen zu tun hatte.

Letzte Nachts Folge von Snl Auch der Country -Künstler Morgan Wallen als musikalischer Gast. Während des letzten Buges ging Wallen vom Studio 8h Stage aus, ohne einen der Darsteller anzuerkennen.

