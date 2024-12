Der Folge Der Jahresbericht 2024 befasst sich intensiv mit allem, was mit Popkultur zu tun hat. Von den besten Alben und Filmen der letzten 12 Monate bis hin zu Interviews mit Künstlern, die großartige Jahre hinter sich haben (Künstler des Jahres Jack White) und Bands, die den Durchbruch geschafft haben (Rookie of the Year English Teacher). Es gibt so viel Unglaubliches zu besprechen, dass wir nicht alles in gedruckter Form abdecken konnten, weshalb wir die neue Ausgabe herausgebracht haben Folge UNCUT: Jahresbericht Podcast!

Diese Serie ist exklusiv auf Amazon Music erhältlich und bietet Ihnen die ungefilterten, unbearbeiteten Gespräche mit den einflussreichen Kreativen, aus denen sich die Preisträger unserer Best-of-Auszeichnungen 2024 zusammensetzen. Das bedeutet, dass Sie das vollständige, aufschlussreiche Interview mit unserer Komikerin des Jahres, Nikki Glaser, hören können, in dem sie die Geheimnisse ihres Erfolgs, die Wahrheit hinter ihrem Humor und ihre Zukunftsaussichten sowohl für die Komödie im Großen als auch für sich selbst im Besonderen enthüllt. Hier ist ein Teaser:

Wir führen auch Gespräche mit der TV-Darstellerin des Jahres Anna Sawai für den Emmy-prämierten Hit von FX Shōgunder über den beruflichen Aufstieg und die Herausforderung spricht, zeitgenaues Japanisch zu übersetzen; und die Filmemacherin des Jahres Jane Schoenbrun, die sich mit dem Erfolg ihres A24 befasst, Ich sah den Fernseher leuchtenkontextualisierte Bildschirme als psychisches Portal zur queeren Identität.

Sie werden auch das hören Folge Mitarbeiter diskutieren unsere 50 besten Alben des Jahres. Demnächst werden wir Interviews mit unserem Produzenten, Komponisten und der Heavy-Band des Jahres sowie den Leuten hinter unserem Festival des Jahres führen.

Präsentiert wird alles von Amazon Music, wo neue Nutzer jetzt drei Monate lang kostenlos Amazon Music Unlimited erhalten können. Melden Sie sich jetzt an und erhalten Sie Zugriff auf über 100 Millionen Songs in HD-Sound, den größten Katalog der besten werbefreien Podcasts und jetzt Ihre Lieblingshörbücher von Audible – und natürlich die Folge UNCUT: Geschäftsbericht Podcast!