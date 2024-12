Tim Burtons Beetlejuice Beetlejuice ist ab Freitag, dem 6. Dezember, exklusiv auf Max zum Streamen verfügbar.

Eine Version des Films in amerikanischer Gebärdensprache (ASL) ist auch zum Streamen auf Max in den USA und Europa verfügbar, zusammen mit einer Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)-Version in Brasilien.

Erscheint 36 Jahre nach Tim Burtons Original Beetlejuice In der Fortsetzung des Films sind die Originaldarsteller Michael Keaton (der Mr. Juice selbst spielt), Winona Ryder (Lydia) und Catherine O’Hara (Delia) wieder vereint – plus die Neuzugänge Jenna Ortega (Lydias Tochter Astrid) und Willem Dafoe (Geisterdetektiv). Wolf Jackson), Monica Bellucci (Beetlejuices Frau) und mehr.

Im Film scheint sich Ortegas Astrid nicht allzu sehr um ihre Mutter zu kümmern, und sie glaubt auch nicht an Geister – bis sie auf das Modell von Winter River stößt und das Portal zum Jenseits versehentlich geöffnet wird. Lydia ruft dann eine alte Freundin an, um ihre Tochter zu retten.

Für diejenigen, die Filme lieber auf physischen Medien besitzen, ist die Fortsetzung auf 4K Ultra HD, Blu-ray und im Steelbook-Paket in limitierter Auflage erhältlich.