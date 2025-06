Wonder Woman wird offiziell Teil von James Gunns DC -Universum sein. In einem kürzlichen Interview mit Unterhaltung wöchentlichDer DC Studio Head bestätigte, dass ein neuer Film, der sich auf den Amazonas -Helden konzentriert, aktiv in der Entwicklung ist.

“Wonder Woman„Seit dem Moment geschrieben“, sagte Gunn und bestätigte gleichzeitig die Hauptrolle noch nicht besetzt.

Die Nachricht des Projekts folgt einer Zeit der Unsicherheit für den Charakter. Ein drittes Wonder Woman Film mit Gal Gadot und von Patty Jenkins inszeniert wurde, wurde 2022 von Warner Bros. verschrottet, kurz nachdem Gunn und Peter Safran mit den DC -Studios eingestellt worden waren. Im August 2023 behauptete Gadot, sie würde die Rolle in einem Film wiederholen, den sie gemeinsam mit den neuen Studio-Köpfen entwickelte.

Einige Tage später wurde jedoch berichtet, dass sich DC Studios nicht entwickelte Wonder Woman 3 Zu dieser Zeit gab es auch keine unmittelbaren Pläne für ein eigenständiges Projekt. Es wurde jedoch festgestellt, dass der Charakter in die bevorstehende Max Prequel -Serie aufgenommen wird Paradies verloren.

An anderer Stelle im Interview stimmte Gunn den früheren Erklärung von Warner Bros. Discovery, David Zaslav, zu, dass Superman, Batman, Supergirl und Wonder Woman für das neue DC -Universum von entscheidender Bedeutung sind.

„Ich würde nicht sagen nur Diese vier Charaktere sind (entscheidend), aber ich würde sagen, dass diese vier Charaktere für uns unglaublich wichtig sind „, erklärte Gunn.

Der David Coreenswet-Star Übermensch Der Film wird am 11. Juli beginnt und folgt von folgt Supergirl: Frau von morgen Darsteller Milly Alcock im Juni 2026. Ein neuer Batman -Film mit dem Titel “ Der mutige und der mutigewurde im Rahmen von Gunns anfänglichem DCU Slate angekündigt.