Conan O’Brien gehört zu den Preisträgern, die im Rahmen der Klasse von 2025 in die Fernseh Hall of Fame aufgenommen werden sollen, teilte die Fernsehakademie am Dienstag mit.

Der langjährige Late-Night-TV-Moderator wird zusammen mit der Kollegen der Kollegen von 2025 Viola Davis, Henry Winkler, Ryan Murphy, Mike Post und Don Mischer während einer Zeremonie am Samstag, dem 16. August, in Los Angeles beim Televerse Festival stattfand.

Die 1984 gegründete Fernsehhalle Hall of Fame ehrt Personen, die über eine lebenslange Karriere oder über einzigartige Leistungen hervorragende Beiträge in den Bereichen Kunst, Wissenschaften oder Management des Fernsehens geleistet haben.