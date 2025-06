Eine überwiegende Mehrheit der 400 -Millionen -Dollar -Zivilklage von Justin Baldoni gegen Blake Lively und ihr Ehemann Ryan Reynolds wurde am Montag von einem Richter ausgeworfen.

Pro MenschenRichter Lewis J. Liman erteilte einen Antrag auf Abweisung der von Baldoni und seiner Produktionsfirma Wayfarer Parties eingereichten Klage gegen Lively und Reynolds, die mutmaßliche Erpressung und Verleumdung im Zusammenhang mit Vorwürfen Lively über Baloni gemacht haben Es endet mit uns. Baldoni hat die Möglichkeit, die Klage wegen Verstoßes gegen den impliziten Bund und die unerlaubte Einbeziehung von Vertrag und Wiedereinstellung bis zum 23. Juni zu ändern.

Darüber hinaus entließ Richter Liman Baldonis getrennte Verleumdungsklage gegen die New York Times Über seine Berichterstattung über die Vorwürfe von Lively und ihre spätere Klage gegen den Schauspieler/Direktor

„Die Wayfarer -Parteien haben nicht behauptet, dass Livively für andere Aussagen als die Aussagen in ihrer (kalifornischen Bürgerrechtsabteilung) beschwerdbaren Beschwerde verantwortlich ist, die privilegiert sind“, schrieb Richter Liman in der Einreichung von Stellungnahme und Anordnung. „Die Wayfarer -Parteien haben behauptet, dass Reynolds und (Publicist Leslie) Sloane zusätzliche Aussagen gemacht haben, die Baldoni des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigten und dass die Mal machte zusätzliche Aussagen, in denen die Wayfarer -Parteien vorgeworfen wurden, in eine Abstrichkampagne teilzunehmen. Aber die Wayfarer -Parteien haben nicht behauptet, Reynolds, Sloane oder die Mal Hätte ernsthaft bezweifelt, dass diese Aussagen auf der Grundlage der ihnen zur Verfügung stehenden Informationen wahr waren, wie es erforderlich ist, damit sie nach dem geltenden Recht für eine Verleumdung haften. “

Die Bundesklage von Lively gegen Baldoni ist weiter Es endet mit uns – sexueller Belästigung, Förderung eines feindlichen Arbeitsumfelds und orchestrieren eine PR -Kampagne, um ihren Ruf zu beschädigen.