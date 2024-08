Er hatte Fäden, aber jetzt ist er frei … und er ist zurück. James Spader wird seine Rolle als Ultron in Marvels kommendem WandaVision Fortsetzungsserie rund um Paul Bettanys Vision.

Spader wird zu der Rolle zurückkehren, die er zum ersten Mal im Jahr 2015 spielte. Avengers: Zeitalter des Ultron (über The Hollywood Reporter). Ultron wurde zufällig erschaffen, als Tony Stark und Bruce Banner versuchten, ein Verteidigungssystem für die Erde zu bauen. Er ist ein Android mit einer KI, die auf Starks JARVIS basiert. Als er (es?) entschied, dass die einzige Möglichkeit, den Planeten zu retten, darin bestand, die Menschheit – und damit ihre Beschützer, die Avengers – auszulöschen, schuf er Vision, um seine Herrschaft zu unterstützen. Vision wandte sich letztendlich gegen seinen „Vater“, schloss sich den Helden an und besiegte Ultron.

Tatsächlich hat Vision Ultron „zerstört“, aber wie der Bösewicht selbst (selbst?) sagte: „Entfernt mich von euren Computern; wendet mein eigenes Fleisch gegen mich. Es bedeutet nichts! Wenn sich der Staub gelegt hat, wird das einzige Lebende auf dieser Welt Metall sein!“ (Und wenn sie Robert Downey, Jr. und Chris Evans zurückbringen können, gibt es wirklich niemanden, den Marvel nicht wiederbeleben kann.)

Vision wurde später von Thanos zerstört in Avengers: Infinity Waraber die Macht der Trauer und der außerstaatliche Geheimdienst SWORD führten zu seiner Wiederauferstehung – als geisterhaft weiße Version seines früheren Selbst – in WandaVision. Diese Inkarnation wird im Mittelpunkt der kommenden Disney+-Serie stehen.

Als Finale einer Trilogie von Serien, die begann mit WandaVision und geht weiter am 18. September mit Agatha – Die ganze Zeitwird die Vision-Serie bezeichnet als Visionssucheobwohl dies noch nicht der offizielle Titel ist. Star Trek: Picard Showrunner Terry Matalas wird die Disney+-Produktion leiten, deren Dreharbeiten Anfang nächsten Jahres in England beginnen sollen.

Spader ist nicht der einzige ehemalige Star aus dem Marvel Cinematic Universe, der zurückkehrt. Downey Jr. soll angeblich 100 Millionen Dollar für seine Rolle als Doctor Doom in den nächsten zwei Jahren verdienen. Rächer Filme, Weltuntergang Und Geheime Kriege. Berichten zufolge war seine Zustimmung, zum Franchise zurückzukehren, davon abhängig, dass Marvel auch die Russo-Brüder zurückholte, also haben auch sie sich verpflichtet, die Regie zu übernehmen. Avengers: Infinity War – Die unglaubliche Reise durch die Wildnis Und 6.

Interessanterweise haben einige Fans spekuliert, dass Dooms Plan dem ähneln könnte, was Stark in Zeitalter des Ultronnur auf einer multiversellen Ebene. Könnte das bedeuten, dass James Spaders Ultron eine größere Rolle spielen könnte, während die Multiverse Saga sich ihrem Ende nähert? Wir müssen abwarten, wie sich seine Rolle in Visionssuche Erste.