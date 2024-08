Track by Track ist unsere wiederkehrende Feature-Serie, in der Künstler die Leser durch jeden Song einer Veröffentlichung führen. Heute gibt uns Uniform-Sänger Michael Berdan einen Einblick in das neue Album der Band. Amerikanischer Standard.

Mit der bevorstehenden Veröffentlichung von Amerikanischer Standardmöchte ich mir etwas Zeit nehmen und Sie durch jeden einzelnen Titel führen.

Wir haben mit der Zusammenstellung dieser Platte während einer Zeit kollektiver Unruhe im Herbst 2022 begonnen. Aufgrund einiger gesundheitlicher Probleme und stark eingeschränkter Tourneen war die Moral in der Band auf einem historischen Tiefpunkt. Anstatt Schluss zu machen, beschlossen wir, all unsere Traurigkeit und unseren Kummer in etwas Neues zu kanalisieren.

Unser langjähriger Schlagzeuger Mike Sharp lebt mehrere Staaten entfernt und hat erhebliche familiäre Verpflichtungen, sodass Michael Blume in der „Post-COVID“-Ära weitgehend die Schlagzeugaufgaben für Live-Shows übernommen hat. Anstatt zwischen zwei unglaublichen Schlagzeugern zu wählen, haben wir beide eingesetzt. Mit der Hinzufügung von Brad Truax am Bass ist die Amerikanischer Standard Die Aufstellung von Uniform nahm Gestalt an.

Obwohl der Großteil der Musik Anfang 2023 aufgenommen wurde, haben wir ein ganzes Jahr damit verbracht, diese Tracks so zu bearbeiten, dass sie einen Erzählfluss ergänzen. Die Texte konzentrieren sich auf meinen lebenslangen Kampf mit einer Essstörung, und es hat viel Zeit und Aufmerksamkeit gekostet, die Worte genau mit der Musik zu verbinden. Die Idee war, das gesamte Spektrum einer sehr realen psychischen Erkrankung in einem zusammenhängenden Kunstwerk widerzuspiegeln, und so etwas kommt nicht einfach so zusammen.

Um ein gewisses Qualitätsniveau zu halten, haben einige meiner Lieblings-Horrorautoren an der Ausarbeitung dieser Texte mitgewirkt. Maggie Sieberts Lebenslauf enthält einige der erschütterndsten Kurzgeschichten zum Thema Körperdysmorphie der jüngeren Zeit, während BR Yeagers Werk wie eine Abrissbirne aus kristallisierter Isolation und Selbsthass wirkt, die direkt ins Herz der zeitgenössischen Literatur gelenkt wurde. Diese Platte würde ohne ihre unschätzbaren Talente und Erkenntnisse nicht existieren, und ich werde ihnen bis zu meinem letzten Atemzug zu Dank verpflichtet sein.

Was den Titel betrifft, Amerikanischer Standard ist eine Toilettenmarke. Das können Sie sich ausrechnen.

„Amerikanischer Standard“:

Die Zeit wird zeigen, ob es eine gute Idee war, ein Album mit einem Song zu beginnen, der über 20 Minuten dauert. Es ist nicht die pragmatischste Idee, die wir je hatten, wenn es um die Einbindung des Publikums geht, aber wir hatten das Gefühl, dass wir in dieser Angelegenheit keine große Wahl hatten. Es gibt nur vier Songs auf Amerikanischer Standardund dieses hier stellt den gesamten Rekord auf.

Der Titelsong ist in drei deutlich unterscheidbare Abschnitte unterteilt. In den ersten paar Minuten bin ich allein mit meiner Stimme, gefangen in einem Kreislauf aus Verleugnung und Frustration. Meine Schreie schlagen wie ein Bumerang zurück und kehren als hasserfüllte Bestätigungen meiner schlimmsten Befürchtungen zurück. Als der Rest der Band hereinbricht, hat die Krankheit jegliche Vernunft aufgezehrt.

Der zweite Abschnitt ist aus der Sicht meiner Essstörung geschrieben. In einer unaufhörlichen Wiederholung erscheinen leichte Klangmodulationen, die unzählige Rückfälle symbolisieren. Die Krankheit betrachtet mich als Insekt. Die Krankheit sagt mir, dass ich nie gut genug sein werde. Die Krankheit sagt mir, dass ich der Liebe nicht würdig bin. Die Krankheit verstärkt ihren Griff um meinen Geist und Körper, bis ich zusammenbreche.

Es endet in einem Zustand schrecklicher Klarheit. Die Musik wird euphorisch, als ich einen Schritt zurücktrete und mein Leben Revue passieren lasse. Ich bemerke die physischen und psychischen Auswirkungen meiner Krankheit, schaue zurück und versuche zu verstehen, wie alles begann. Ich stelle fest, dass diese Gedanken und Verhaltensweisen mit meinen frühesten Kindheitserinnerungen verwoben sind. Ich suche nach einem Heilmittel für eine Bösartigkeit im Innersten meines Wesens und finde keines. Meine Krankheit war schon immer da. Und sie wird immer da sein.

„Dies ist kein Gebet“:

Für eine Band, die als Gitarren- und Synthesizer-Duo begann, mögen wir organische Instrumente wirklich. Alles, was in diesem Song passiert, steht im Dienste der Drums. Sharp und Blume tätowieren mit „This Is Not a Prayer“ einen Rhythmus, der zu gleichen Teilen Sepultura und Public Image Ltd. ist, während Bens (Greenbergs) Gitarre entlang der Toms tanzt und Brads Bass die Kicks betont.

Thematisch handelt dieses Lied von einer Wahnvorstellung, die dazu führt, dass ich mich mit meinem Aussehen am besten fühle, wenn mir Leute sagen, dass ich ungesund aussehe. In meinen Augen dienen die Sorgen anderer als positive Bestätigung. Ich bin knapp 1,80 m groß und es gab Zeiten, in denen ich weniger als 60 kg wog. Wenn Sie schon einmal in meiner Situation waren, wissen Sie, wie willkürlich sich diese Zahlen auf der Waage anfühlen, denn was Sie im Spiegel sehen, ist eine schreckliche Verzerrung der Realität. Sie wissen nur, dass Sie auf dem richtigen Weg sind, wenn Ihnen jemand sagt, dass er besorgt ist. Das ist wirklich beschissen.