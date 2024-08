Keanu Reeves fügt seinem bereits umfangreichen Lebenslauf nun auch noch den Zusatz „professioneller Hockeyspieler“ hinzu. Der Schauspieler und Dogstar-Bassist hat einen Eintagesvertrag mit dem Ontario Hockey League-Team Windsor Spitfires unterschrieben.

Auch wenn er auf dem Eis große Ambitionen hat, dient der Stunt in erster Linie einem guten Zweck: Eine Kopie seines Eintagesvertrags und ein spezielles Keanu-Reeves-Trikot werden versteigert, der gesamte Erlös geht an die Canadian Mental Health Association of Windsor-Essex.

Holen Sie sich hier Dogstar-Tickets

Reeves, der überwiegend in Toronto aufwuchs, war in seiner Jugend eigentlich Hockeyspieler. Während seiner Highschool-Zeit spielte er Torwart für ein Eishockeyteam und träumte offenbar davon, für die kanadische Nationalmannschaft zu spielen. Er entschied sich stattdessen für die Schauspielerei, aber witzigerweise war seine allererste Spielfilmrolle in Junges Blutein Eishockey-Sportdrama mit Rob Lowe in der Hauptrolle. Jetzt versucht er es für einen Tag mit seinen alten Ambitionen.

„Das ist ein großer Tag für unsere Organisation“, sagte Spitfires-Geschäftsführer Bill Bowler in einer Erklärung. „Wir sind so stolz, Keanu endlich in unserem Team zu haben. Wenn er nur halb so gut ist wie damals, Junges Blut wir sollten diese Saison gut abschneiden. Wir sind große Unterstützer der CMHA und hoffen, dass die Auktion dieses extrem seltenen Trikots einem so wichtigen Anliegen unserer Gemeinde zugutekommt.“

Hockey ist nicht das einzige nostalgische Unterfangen, dem sich Reeves hingibt: Er ist auch wieder mit seiner Rockband Dogstar zusammen. Diesen Monat gehen sie auf Tournee mit einer Reihe von Shows in den USA; Tickets gibt es hier.