James Van Der Beek, der in den 1990er Jahren durch seine Rollen in „ Dawsons Creek Und Uni-BluesEr ist im Alter von 48 Jahren gestorben.

Der Schauspieler gab Ende 2024 bekannt, dass er gegen Darmkrebs kämpfte. TMZ war der erste, der die Nachricht von Van Der Beeks Tod meldete.

„Unser geliebter James David Van Der Beek ist heute Morgen friedlich verstorben“, teilte seine Frau Kimberly in einer Erklärung in den sozialen Medien mit. „Er hat seine letzten Tage mit Mut, Glauben und Gnade erlebt. Es gibt viel zu sagen über seine Wünsche, seine Liebe zur Menschheit und die Heiligkeit der Zeit. Diese Tage werden kommen. Im Moment bitten wir um friedliche Privatsphäre, während wir um unseren liebevollen Ehemann, Vater, Sohn, Bruder und Freund trauern.

Verwandtes Video

Van Der Beeks bemerkenswerteste Rolle war die des Dawson Leery in der titelgebenden WB-Sitcom von 1998 bis 2003. Etwa zur gleichen Zeit übernahm er auch eine weitere seiner beliebtesten Rollen, die des rebellischen QB Jonathan „Mox“ Moxon in den 1999er Jahren Uni-Blues. Beide Rollen verankerten Van Der Beek fest in den Herzen und Köpfen einer ganzen Generation und definierten den sensiblen, aber feurigen Archetyp des Hauptdarstellers der 90er und frühen 2000er Jahre.

Nach dem Ende von Dawsons Creekwandte Van Der Beek seine Aufmerksamkeit mehr dem Film zu. Der Lauf bis in die frühen 2010er Jahre führte zu Filmen wie denen von 2002 Die Regeln der Anziehung (wo er Sean Bateman spielte, den Bruder des mörderischen Wall-Street-Abschaums Patrick Bateman), 2003 Schloss im Himmelund 2006 Die Pest. Er spielte auch eine fiktive Version seiner selbst in Kevin Smiths Film von 2001 Jay und Silent Bob schlagen zurück.

Und das war nicht das einzige Mal, dass Van Der Beek sich selbst spielte. Im Fernsehen wurde er als urkomische, fiktive Version seiner selbst gecastet Vertraue nicht dem B—- in Apartment 23 (2012 bis 2013). Er hatte kleinere Auftritte in Shows wie Franklin & Bash, Law & Order: Kriminelle Absicht Und SVU (als verschiedene Charaktere), Wie ich deine Mutter trafUnd Ein Baumhügel.

Später wurde er als robuster Feldagent Elijah Mundo besetzt CSI: Cyber von 2015 bis 2016. Ebenfalls im Jahr 2015 spielte er die Rolle des Red Ranger Rocky DeSanto und war Co-Autor des im Internet gehypten Films Macht/Rangers Fanfilm produziert von Adi Shankar. Nach denkwürdigen Teilen in Moderne Familie, Überkompensieren, und die britische Serie Carters werden reichVan Der Beeks letzter großer TV-Auftritt fand 2018 statt Posewo er den Kingpin Matt Bromley spielte. In jüngerer Zeit trat er auf Lass das Mikrofon fallen im Jahr 2017, Tanzen mit den Sternen im Jahr 2019 und Der maskierte Sänger (wo er als The Griffin enthüllt wurde) im Jahr 2025.

Obwohl vielleicht nicht so beliebt wie Dawsons Creek oder Vertraue nicht dem B—- in Apartment 23Van Der Beek war außerdem Autor, Schöpfer und Showrunner der Serie 2017 Was würde Diplo tun?die zu den ersten Sendungen im Viceland-Netzwerk gehörte. Für seine fiktive, deutlich langweiligere Version des berühmten DJ/Produzenten erntete er begeisterte Kritiken.

Einer von Van Der Beeks letzten öffentlichen Auftritten war während einer Wohltätigkeitsveranstaltung Ende September 2025 für die Umgebung Dawsons Creek Wiedervereinigung. Ursprünglich hatte er vorgehabt, zusammen mit seinen Cast-Kollegen live aufzutreten, gab aber stattdessen ein kurzes Video-Statement ab, in dem er über die Show und deren zunehmende Aufmerksamkeit sprach.

Van Der Beek erhielt seine Krebsdiagnose im August 2023, hielt sie jedoch bis November 2024 geheim. Einen Monat später kündigte er eine Versteigerung an Dawsons Creek Und Uni-Blues Erinnerungsstücke, um seine medizinischen Kosten auszugleichen, wodurch letztendlich mehr als 47.000 US-Dollar gesammelt wurden. Schauspieler Paul Walter Hauser, der Van Der Beek nicht direkt kannte, kündigte kürzlich eine Spendenaktion auf Cameo-Basis an, um 20.000 US-Dollar für seinen Schauspielkollegen zu sammeln. „Ich bin Schauspieler und Vater von drei Kindern, und ich möchte, dass sie eines Tages meine Schmuckstücke/Garderobe/Erinnerungsstücke erben“, schrieb Hauser auf Instagram. „Ich würde kein Stingray-Shirt oder ein Marvel-Drehbuch versteigern wollen, um für die Behandlung über die Runden zu kommen.“

Van Der Beek wurde am 8. März 1977 in Cheshire, Connecticut, geboren und begann in der Mittelschule mit der Rolle des Reuben in „ Joseph und der fantastische Technicolor-Traummantel. Von da an hatte er zahlreiche Auftritte am Off-Broadway sowie in mehreren Indie-Filmen (darunter 1996). Ich liebe dich, ich liebe dich nicht), alles führte zu seinem großen Durchbruch mit Dawsons Creek. Von 2003 bis 2010 war er mit der Schauspielerin Heather McComb verheiratet und heiratete 2010 Kimberly Brook. Er und Brook hatten sechs gemeinsame Kinder.