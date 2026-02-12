Abfindung ist laut einem neuen Bericht von Deadline über die Zukunft des Science-Fiction-Thrillers „eine Sperre“ für eine vierte Staffel.

Obwohl Potenzial für weitere Folgen über die vierte Staffel hinaus besteht, deuten Quellen darauf hin, dass Showrunner Dan Erickson und ausführender Produzent Ben Stiller derzeit kein Interesse an einer fünften Staffel haben. Berichten zufolge ist das Duo jedoch „offen“ für eine Erweiterung Abfindung Universum, mit Möglichkeiten wie einem Prequel, einem Sequel oder ausländischen Versionen.

Die Nachricht kommt, als Apple Studios die Erfolgsserie und ihr geistiges Eigentum offiziell von der Produktionsfirma Fifth Season erwirbt, die weiterhin ausführender Produzent sein wird. Der Schritt gibt Apple die volle Kontrolle über die Show Folge zu einer der besten Fernsehsendungen des Jahres 2025 gekürt.