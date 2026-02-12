James Van Der Beek war für viele schon früh in Teenager verknallt, dank Dawsons Creek Und Uni-Blues. Aber ein bleibendes Thema seiner Karriere war von Anfang an seine Fähigkeit, über seine eigene Berühmtheit zu schimpfen und mehr Spaß mit seinem eigenen Image zu haben, als irgendjemand sonst es gewagt hätte.

Diese Verspieltheit hatte einen direkten Inspirationspunkt: In einem Indiewire-Interview 2017 verriet Van Der Beek, dass seine Leidenschaft für diese Art von Rollen in seiner Liebe zu einem Meta-Klassiker der 90er-Jahre wurzelte. „John Malkovich seinFür mich war es der Grund, berühmt zu sein; „Um so etwas zu tun“, sagte er dann. „Als ich mir ansah, was John Malkovich da gemacht hat, dachte ich: ‚Das ist das verdammt Coolste, was ich je von einer berühmten Person gesehen habe.‘“

Einer der frühesten Meta-Momente von Van Der Beek ereignete sich in den 2000er Jahren Gruseliger Film – ein kurzer Cameo-Auftritt über Dawson Leerys Vorliebe, durch Schlafzimmerfenster zu klettern. Er spielte auch selbst mit Jay und Silent Bob schlagen zurück neben Jason Biggs, da die beiden Teenager-Ikonen der Ära als Nachahmungen von Kevin Smiths ikonischen Charakteren besetzt wurden.

Später in den 2000er Jahren hatte Van Der Beek mehrere Auftritte in Indies und in zahlreichen TV-Gaststars, wobei seine größte Rolle in dieser Ära die Adaption von Bret Easton Ellis aus dem Jahr 2002 war Die Regeln der Anziehungin dem er Sean Bateman (jüngerer Bruder von Patrick) spielte. Der Wendepunkt seiner Karriere kam schließlich nicht durch einen Film- oder Fernsehauftritt, sondern durch eine Comedy-Website.

Im Jahr 2011 arbeitete Van Der Beek mit Funny or Die an „VanDerWeek“ zusammen, einer Woche mit Inhalten, die größtenteils von der steigenden Popularität des Memes „Dawson Crying“ inspiriert waren. Der Tumblr-Blog Jamesvandermemes.com war mit Dutzenden neuer Reaktions-GIFs für alle Gelegenheiten gefüllt (jetzt im Internet Archive aufbewahrt), und Van Der Beek filmte mehrere Sketche für die Comedy-Plattform, die immer noch auf YouTube verfügbar sind.

Es war „VanDerWeek“ (oder „Van Der Week“), das dazu führte, dass Van Der Beek eine reguläre Serienrolle in der beliebten ABC-Kultkomödie angeboten wurde Vertraue nicht dem B in Apartment 23. „Als sie darum baten, mich bei ‚Don’t Trust the B‘ zu treffen, war das eine direkte Folge dessen, was ich mit ‚Funny or Die‘ gemacht hatte“, sagte er 2017 gegenüber Indiewire. „Der Anruf kam (und) es sind Nahnatchka Khan, es ist Kristen Ritter, es ist Fox, es sind all diese tollen Leute. Ich dachte: ‚Wo ist der Haken?‘ Sie sagten: ‚Nun, sie wollen, dass du dich selbst spielst.‘“

Der in der Serie gezeigte James war Single und frei von Fantasien, ein klarer Unterschied zum wirklichen Leben: Van Der Beek heiratete Kimberly Brook im Jahr 2010 und hinterlässt sie und ihre sechs Kinder. In gewisser Weise befreite ihn das, denn zwei Staffeln lang spielte Van Der Beek genüsslich mit seinem eigenen Image als selbstgefälliger Star mit einem guten Herzen, aber wenig anspruchsvollem Geschmack bei Filmprojekten und Produktwerbung. Es war ein köstlich seltsames Porträt, eine Leistung, die in das Pantheon der Selbstparodie gehört.

Van Der Beek würde 2019 wieder selbst spielen Jay und Silent Bob starten neuaber seine größte Meta-Rolle folgt Vertraue dem B nicht war wirklich die Comedy-Serie Was würde Diplo tun?. In der Serie, die ursprünglich von Viceland produziert wurde (und jetzt auf Tubi gestreamt wird), spielte er nicht sich selbst, aber die gleiche Leidenschaft, das Konzept der Berühmtheit in die Luft zu sprengen, bleibt in diesen fünf Episoden bestehen. Bemerkenswert ist, dass er nicht nur in der Serie mitspielte (inspiriert durch ein virales Video, das er für Diplos Mad Decent Block Party drehte), sondern auch als Autor und Showrunner fungierte.

Letztendlich gelangte er zu der Überzeugung, dass „einige der besten Jobs, die ich je hatte, und einige der besten Regisseure, mit denen ich arbeiten durfte, erst zustande kamen, nachdem ich angefangen hatte, mich selbst zu verärgern“, und fügte hinzu, dass zu Beginn seiner Meta-Reise der Gedanke in seinem Hinterkopf war: „Nun, wenn Malkovich mutig genug ist, das zu tun, kannst du dafür sicherlich einen kleinen Teil deines Egos ermorden.“

Es ist vielleicht die gleiche Einstellung, die ihn dazu bewog, so öffentlich über seinen Kampf gegen den Krebs zu sprechen, einschließlich seines Auftritts in der Sondersendung 2024 Der echte Full Montyin dem er und andere Stars, darunter Anthony Anderson und Taye Diggs, zu Strippern wurden, um das Bewusstsein für frühe Vorführungen und Geld für die Forschung zu schärfen. Sein Tod im Alter von 48 Jahren ist für seine Familie, Freunde und Fans verheerend, aber es bleibt wunderbar, sich an die Freude zu erinnern, die er mit der Annahme seiner Identität hatte.

Das Leben mag manchmal viel zu kurz sein, aber wie er einmal sagte: „Entscheide dich einfach für das, was interessant ist, und entscheide dich für das, was lustig ist. Wenn du hin und wieder die Verrückten gewinnen lässt, wirst du vielleicht viel mehr Spaß haben.“