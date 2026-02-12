Die Witwe von James Van Der Beek, Kimberly Van Der Beek, hat nach dem Tod des Schauspielers an Darmkrebs am Mittwoch, dem 11. Februar, ein GoFundMe gestartet.

„Während seiner Krankheit stand die Familie nicht nur vor emotionalen Herausforderungen, sondern auch vor erheblichen finanziellen Belastungen, da sie alles tat, um James zu unterstützen und für seine Pflege zu sorgen“, heißt es auf der Seite der Spendenaktion. „Nach diesem Verlust stehen Kimberly und die Kinder vor einer ungewissen Zukunft. Die Kosten für James‘ medizinische Versorgung und der ausgedehnte Kampf gegen den Krebs haben dazu geführt, dass die Familie kein Geld mehr hat. Sie arbeiten hart daran, in ihrem Zuhause zu bleiben und sicherzustellen, dass die Kinder ihre Ausbildung fortsetzen und in dieser unglaublich schwierigen Zeit etwas Stabilität bewahren können.“

GoFundMe weist darauf hin, dass Spenden dazu beitragen werden, die wesentlichen Lebenshaltungskosten, Rechnungen und die Ausbildung von Van Der Beeks Kindern zu decken. Das Paar, das 2010 heiratete, hatte sechs gemeinsame Kinder: Olivia (15), Joshua (13), Annabel (12), Emilia (9), Gwendolyn (7) und Jeremiah (4).

Verwandtes Video

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hat die Spendenaktion fast 250.000 US-Dollar für ihr Ziel von 350.000 US-Dollar erhalten.

Van Der Beek, bekannt für seine Rollen in Dawsons Creek Und Uni-BluesEr wurde am Mittwochmorgen im Alter von 48 Jahren für tot erklärt, nachdem er gegen Darmkrebs gekämpft hatte. Obwohl er die Diagnose im August 2023 erhielt, hielt er sie bis November 2024 geheim.