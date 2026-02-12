<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Haley Lu Richardson hat ihre Karriere aus schwankenden Erwartungen aufgebaut – von der Angst vor Teenagern Der Rand von Siebzehn zu psychischer Angst Teilt und Spa-Resort-Chaos Der Weiße Lotus. Jetzt stürzt sie sich kopfüber in die Absurdität der KI-Apokalypse Viel Glück, viel Spaß, stirb nichtdie lang erwartete Rückkehr von Regisseur Gore Verbinski. Richardson spricht mit Kyle Meredith über den „genial verrückten“ Ensemblefilm, in dem auch Sam Rockwell, Michael Peña, Zazie Beetz und Juno Temple mitspielen. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

Die Geschichte beginnt in einem Diner, als ein Mann, der behauptet, aus der Zukunft zu kommen, mit einem Zünder und einer Warnung vor einer drohenden KI-gestützten Untergangsspirale hereinstürmt – und von da an wird es nur noch seltsamer. Richardson sagt, sie habe das Drehbuch in einem Rutsch durchgelesen. „Meine Agentin sagte: ‚Haley, es gibt ein gutes Drehbuch. Wir möchten, dass du es machst‘, was selten vorkommt“, erklärt sie. „Und dann habe ich alles in einem Rutsch gelesen … was auch selten vorkommt.“

Sie fühlte sich sofort mit ihrer Figur Ingrid verbunden, einem prinzessingekleideten Mysterium mit mehr emotionalem Ernst, als der erste Blick vermuten lässt. „Ich konnte fühlen, wie ich sie spielte“, sagt Richardson. „Ich konnte nicht viele mysteriöse Charaktere spielen, weil ich nicht sehr mysteriös bin. Aber es liegt Ingrid im Blut.“ Verbinski, fügt sie hinzu, behandelte den Film wie „eine psychotische Oper“, war besessen von Rhythmus und Ton und beschrieb den Film sogar als eine Art Chili, bei dem „Ingrid die besondere Zutat war“. Richardson verbrachte die meiste Zeit des Shootings in einem handgefertigten, korsettierten Prinzessinnenkleid. „Sie haben wahrscheinlich 10 bis 20 verschiedene Versionen gemacht“, sagt sie. „Unterschiedliche Mengen schmutzig oder verbrannt oder blutig.“

Was die Zusammenarbeit mit Sam Rockwell angeht, gibt es eine Weißer Lotus Crossover-Twist: Während der Dreharbeiten in Südafrika wurde Rockwell seine mittlerweile ikonische Szene für die dritte Staffel angeboten und er bat Richardson, mit ihm den Text zu singen. „Er fragte: ‚Ist dieser Typ zu gruselig?‘“, erinnert sie sich. „Und ich dachte, die Leute werden verstehen, dass du eine Figur spielst – und ich denke, du musst das tun, Sam.“

