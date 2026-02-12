Der großartige weiße Sänger Brett Carlisle rückt in die Hollywood-Runde vor Amerikanisches Idol nachdem er die Jury mit einer Interpretation der Bandballade „House of Broken Love“ begeistert hatte.

Der 28-jährige gebürtige Alabamaer und aktuelle Frontmann der langjährigen Hardrock-Gruppe spielte das Lied zusammen mit seinen Bandkollegen Mark Kendall und Michael Lardie in der Montagsfolge der Show und ließ die goldenen Pfeifen los, die ihm den Great White-Auftritt bescherten. Die Richter Carrie Underwood, Lionel Richie und Luke Bryan waren sich einig, dass Richie erklärte: „Besonders wenn du rockst, wirst du das Aushängeschild dafür sein.“

Underwood gefiel das Vorsprechen so gut, dass sie Carlisle und Co. bat, einfach zu ihrer Unterhaltung den Great-White-Hit „Once Bitten, Twice Shy“ aufzuführen.

Carlisle hat nun sein „goldenes Ticket“ nach Hollywood, um sich mit den anderen aufsteigenden Kandidaten zu messen. Die Castings werden mit der ABC-Folge vom 16. Februar fortgesetzt.

„Ich war noch nie mit so vielen Sängern auf diesem Niveau in einem Raum, und es war cool, dass wir alle die Zeit, die wir in den Wartezimmern und allem anderen hatten, ausnutzen konnten“, sagte Carlisle gegenüber Alabama.com. „Einige wirklich, wirklich gute Leute, alle Genres.“

Der Sänger war dankbar dafür, dass seine Bandkollegen ihn während des Auftritts unterstützten, was Lionel Richie offenbar beeindruckte.

„Mark und Michael sind Legenden“, sagte Carlisle, „und es war wirklich cool, es mit meinen Jungs zu machen. Lionel Richie sagte, ich hätte eine Maschine hinter mir. Ich denke, ich weiß, sie sind großartig.“

Kendall, ein Gründungsmitglied von Great White, fügte hinzu: „Nun, ich persönlich habe mich sehr für ihn gefreut. Aber es war so eine tolle Erfahrung (am Idol), und es hat so viel Spaß gemacht. Sie haben wirklich viel mit uns gemacht. Sie haben uns alle bei den Interviews gefilmt, und auch Brett hat die Interviews gefilmt, und es war wirklich aufregend. Es war einfach ein wirklich lustiger Tag, ein langer Tag. Etwa 12 Stunden dort, von sechs Uhr morgens bis sechs Uhr abends. Aber es war eine tolle Erfahrung für Brett und wir haben es wirklich genossen. Wir wollen ihn nicht für irgendwelche Gelegenheiten ausbremsen, deshalb haben wir das gerne unterstützt.“

Carlisle kam 2022 zu Great White und wurde der vierte Frontmann der Hardrocker, seit sie sich 2011 von dem ursprünglichen Sänger Jack Russell trennten, der später im Jahr 2024 verstarb. Die Band ist derzeit für verschiedene US-Live-Termine im Jahr 2026 zusammen mit den Glam-Metallern Slaughter geplant. Tickets erhalten Sie hier.

Unten können Sie einen Clip von Brett Carlisle ansehen Amerikanisches Idol Vorsprechen.