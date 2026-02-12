Es ist Zeit, mit diesem neuen Werbegeschenk von Lionsgate’s ein wenig Magie in Ihr Leben zu bringen Jetzt siehst du mich: Jetzt siehst du mich nicht. Der dritte Film der Reihe bietet verrückte Raubüberfall-Action und wilde Illusionen, aber hier gibt es keinen Trick: Zur Feier seiner Home-Entertainment-Veröffentlichung verlosen wir etwas drei Plakate signiert von den Stars Dave Franco, Isla Fisher, Woody Harrelson, Ariana Greenblatt, Dominic Sessa, Justice Smith und Rosamund Pike. Zusätzlich zum signierten Poster erhalten die drei Gewinner ein 4K Ultra HD (+ Blu-ray + DVD) Combo SteelBook Kopie des Films.

In Jetzt siehst du mich: Jetzt siehst du mich nichtdie legendären Reiter der letzten beiden Filme haben sich aufgelöst. Bis eine neue Generation (gespielt von Greenblatt, Sessa und Smith) die ursprüngliche Crew – und ein paar andere gerissene Zauberer – für einen epischen Überfall wieder zusammenbringt, der darauf abzielt, den korrupten Besitzer eines südafrikanischen Diamantenabbaubetriebs (Pike) zur Strecke zu bringen.

Um am Wettbewerb teilzunehmen, füllen Sie das Widget unten aus oder klicken Sie hier. Jetzt siehst du mich: Jetzt siehst du mich nicht wird ab dem 17. Februar auf Steelbook und anderen Formaten verfügbar sein. Es ist jetzt auch als VOD über Apple TV und Amazon verfügbar.

Gewinnen Sie ein signiertes „Now You See Me: Now You Don't"-Poster und ein Steelbook

