Das Eaux Claires Festival von Bon Iver kehrt zum ersten Mal seit acht Jahren nach Eau Claire, Wisconsin, zurück. Die Ausgabe 2026 findet am 24. und 25. Juli an einem neuen Ort, dem historischen Carson Park, statt und wird Features von Aimee Mann, Dijon, Daniel Caesar, Lil Yachty, Kevin Morby und etwas namens Bon Dylan enthalten.

Vermutlich wird das Bon Dylan-Set darin bestehen, dass Bon Iver Bob-Dylan-Cover aufführt. Zu den weiteren Höhepunkten gehört, dass Mann ihr Album aus dem Jahr 2000 spielt Bachelor Nr. 2 oder Die letzten Überreste des Dodo vollständig und ein Set, das als Black Sabbath Cover Band Rehearsal in Rechnung gestellt wird. Eine weitere einzigartige Rechnung, Urban Classic Presents Revelation: Eine Retrospektive des Minneapolis Sound wird Songs von Größen wie Prince, The Time, Wendy & Lisa und anderen legendären Namen aus Minneapolis enthalten.

Abgerundet wird das Lineup durch Hotline TNT, Jon Cleary & The Absolute Monster Gentlemen, Monica Martin, The Union feat. Phil Cook, Gash, Gully Boys, Julianna Barwick & Marty Lattimore, Larry Goldings Trio feat. David Piltch & Beth Goodfellow und Nathan & The Zydeco Cha Chas. Eaux Claires wird auch seine erste Klasse von Writers in Residence begrüßen, mit literarischen Namen wie Michael Perry, Sheila Heti, Sean Thor Conroe, Hala Alyan, Amanda Petrusich, Jon Mueller und anderen, die „Lesungen, Diskussionen und Kooperationen präsentieren“.

In einer Pressemitteilung heißt es, dass in naher Zukunft „ein umfassendes Programm mit Messeaktivitäten und zusätzlichem Spaß im gesamten Carson Park“ angekündigt wird, während ein Programm mit dem Titel „Eaux Claires Days“ Sonderschauen und Willkommensveranstaltungen in Eau Claire selbst präsentieren wird, „die das Lokale und das Unerwartete betonen“.

Einheimische aus der Region Eau Claire können sich erste Tickets sichern. Spezielle Zugangscodes sind ab heute, dem 12. Februar, um 9:00 Uhr CT persönlich in ausgewählten lokalen Einrichtungen erhältlich (die vollständige Liste der teilnehmenden Unternehmen finden Sie unten). Der Fan-Vorverkauf beginnt am Freitag, dem 13. Februar, um 9:00 Uhr CT/10:00 Uhr ET. Der Verkauf aller verbleibenden Tickets beginnt um 11:00 Uhr CT/12:00 Uhr ET über Ticketmaster. Weitere Informationen finden Sie auf der Veranstaltungswebsite. Das vollständige Poster zum Programm finden Sie weiter unten.

Lokale Zugangscode-Standorte für den Ticketvorverkauf:

Der örtliche Laden – 9:00 – 21:00 Uhr

Leona’s Pizzeria — 12:00 – 14:00 Uhr / 16:00 – 20:00 Uhr

Revival Records – 10:00 – 18:00 Uhr

Abraxas Wax – 11:00 – 19:00 Uhr

The Joynt – 13:00 – 2:00 Uhr

Racy D’Lenes Coffee Lounge – 8:00 – 14:00 Uhr