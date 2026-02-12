Dropkick Murphys sind eine der freimütigsten Bands, wenn es darum geht, gegen die Politik der Trump-Regierung zu protestieren, einschließlich der jüngsten Aktionen der ICE in Minneapolis und darüber hinaus. An vorderster Front steht Frontmann Ken Casey, der sich kürzlich mit uns getroffen hat Folge um unter anderem den Aktivismus der Band zu besprechen.

Der erfahrene Punk-Act hat kürzlich seine jährliche „St. Patrick’s Day Tour“ gestartet, die mehrere Städte in den Vereinigten Staaten besucht, bevor sie Mitte März mit fünf Shows in ihrer Heimatstadt Boston endet (Tickets erhalten Sie über Ticketmaster oder StubHub). Beim Tourauftakt in Portland, Maine, gab die Band ihr US-Live-Debüt mit ihrem Anti-ICE-Song „Citizen ICE“.

Casey hat tatsächlich den Text eines Dropkick-Songs aus dem Jahr 2005 namens „Citizen CIA“ für „Citizen ICE“ überarbeitet, wobei der Sänger uns im Videointerview oben erzählte: „Ich dachte mir, heilige Scheiße, diese Texte (brauchen) nur ein paar Änderungen, und sie treffen ICE wirklich auf den Punkt. Ich habe gerade angefangen, ihn spontan auf Tour in Europa zu ändern … und die Leute in Europa begannen wirklich darauf zu reagieren. Die Aufgabe des Punkrocks besteht in diesem Moment darin, weiter zu sprechen, weiterzumachen.“ Die Regierung zu trollen, sich weiterhin der Regierung zu widersetzen, und ich hatte das Gefühl, dass dies eine gute Möglichkeit war, dies zu tun.“

Zu den Gründen, warum seiner Meinung nach nicht mehr Bands ihre Stimme gegen die Trump-Administration erheben, argumentierte Casey: „Aus einigen meiner Gespräche mit Bands, die sich nicht zu Wort melden, könnte man sagen, dass ein Teil der Band keine Fans verlieren will, nicht in die Kontroverse verwickelt werden will. Man könnte einige der älteren Bands haben, insbesondere, die einfach sagen: ‚Ich möchte nicht das Potenzial von Gewalt in mein Zuhause, in meine Familie bringen.“

Er fügte hinzu: „Ein weiterer Grund, warum Dropkick Murphys sich zu Wort melden, ist meiner Meinung nach wichtig zu sagen: ‚Hey, wir sind alle dabei, wir werden verwüstet, getrollt, verlieren Fans, und wissen Sie was, das Wasser ist in Ordnung. Kommen Sie rein. Nichts, wovor Sie Angst haben müssen. Bisher ist noch niemand in der Öffentlichkeit auf mich getreten. Es sind nur Trolle im Internet.‘“

An anderer Stelle im Interview spricht Casey über seine humanitäre Reise in die Ukraine, die Möglichkeit eines Generalstreiks in den Vereinigten Staaten, die Punk-Acts, die ihn beeinflusst haben, und die unerschütterliche Treue seiner Band zu Boston und Neuengland. Sehen Sie sich das vollständige Gespräch im Video oben an.

