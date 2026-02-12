Wohin er auch geht, der Wind folgt ihm. Und der Wind … weht auf Prime Video. Spider-Noirdie breiige Detektiv-Neuinterpretation von Spider-Man mit Nicolas Cage in der Hauptrolle, hat seinen ersten Teaser-Trailer erhalten, den Sie unten sehen können – sowohl in Schwarz als auch in Weiß Und Farbe.

Premiere auf Prime Video am 27. Mai Spider-Noir Die Serie ist eine Art Abwandlung von Cages Synchronrolle als Spider-Man Noir in der Zeichentrickserie Spinnenvers Film-Franchise. Allerdings spielt er hier nicht den gleichen ergrauten Peter Parker; Stattdessen handelt es sich bei seiner Figur um Ben Reilly, der seine kriminelle Identität als „The Spider“ aufgegeben hat und zu Beginn der Serie als glückloser Privatdetektiv arbeitet.

Die Reilly-Figur ist, wie Comic-Fans wissen, ein in den 70er Jahren eingeführter Klon von Parker, der schließlich den Kostümnamen Scarlet Spider annahm. Er stellte fest, dass die Parker-Identität zu „jungenhaft“ war, um darin zu spielen Spider-Noirerzählten Co-Showrunner Oren Uziel und die Produzenten Phil Lord und Chris Miller Esquire Der Wechsel zu Reilly wird erklärt, aber sie „müssen sich über die Gründe zurückhalten, denn das werdet ihr schon herausfinden.“

Spider-Noir wird Cages Reilly beim Ausgraben finden. The Spider gräbt aus, als ein Gangsterboss namens Silvermane (Brendan Gleeson) zum Ziel eines Attentats wird. Ein Brandstifter, der Silvermanes Villa niedergebrannt hat, entpuppt sich als Mann mit Superkräften, der mit seinen Händen Feuer erzeugen kann. Reillys Ermittlungen bringen ihn auf den Weg des angeheuerten Schwergewichts Flint Marko (alias Sandman, gespielt von Promenade Reich Schauspieler Jack Huston) und sieht, wie er sich mit dem hartnäckigen, optimistischen Journalisten Robbie Robinson zusammenschließt (Neues Mädchen Und Fargo’s Lamorne Morris) und seine treue Sekretärin Janet (Karen Rodriguez von Die Jagdfrauen).

Abgerundet wird die Besetzung durch Sünder Durchbruch: Li Jun Li spielt die Femme Fatale Cat Hardy, eine Sängerin, die irgendwie dafür verantwortlich ist, dass Reilly in das Netz der Untergrundverschwörung geraten ist. Der Name der Figur ist eine klare Anspielung auf die klassische Spider-Man-Antiheldin Felicia „Black Cat“ Hardy.

Prime Video wird anbieten Spider-Noir sowohl in breiiger Farbe als auch in Schwarz und Weiß, mit Esquire eine detaillierte Aufschlüsselung, wie die Crew die unterschiedlichen Looks in einer einzigen Aufnahme erzielt hat. Sie können den Unterschied anhand der Fotos in der Galerie unten sowie im Teaser erkennen und sich für eine 30-tägige kostenlose Testversion von Prime Video anmelden Spider-Noir.

Unterdessen wird der „wahre“ Marvel Spider-Man am 31. Juli zurückkehren Spider-Man: Brandneuer Tagmit Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Michael Mando, Jacob Batalon, Tramell Tillman und Marvin Jones III.