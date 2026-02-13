Im Anschluss an ihre Emmy-prämierte Rolle in der limitierten Serie Baby-RentierJessica Gunning hat eine neue spannende Rolle gefunden: Die britische Schauspielerin wird Cass Elliot spielen Meine Mama Cassein neues Biopic über den Sänger von The Mamas & The Papas. Meine Mama Cass wird derzeit von der Autorin Emma Forrest nach den Memoiren von Elliots Tochter Owen Elliot-Kugell adaptiert.

Elliot wurde als Mitglied von The Mamas & The Papas zum Star der 60er Jahre und begann nach der Auflösung der Folk-Gruppe im Jahr 1968 eine Solokarriere, die Hits wie „Make Your Own Kind of Music“, „Dream a Little Dream of Me“ und „Baby I’m Yours“ beinhaltete. Vielfalt berichtet das Meine Mama Cass wird kein Biopic über Mamas und die Papas sein und wird auch Elliot-Kugells Bemühungen folgen, das Gerücht zu stoppen, dass Elliot gestorben sei, nachdem er an einem Schinkensandwich erstickt sei. Ihre offizielle Todesursache war ein Herzinfarkt im Alter von 32 Jahren.

Über ihre gefeierte Arbeit hinaus Baby-RentierZu Gunnings Credits gehören: Doctor Who, Law & Order: Großbritanniender Film von 2014 Stolzund die Prime Video-Serie Die Outlaws. Es wurde kein Regisseur benannt, sondern die Produktionsfirma Veritas Entertainment, die auch das Bob-Dylan-Biopic produzierte Ein völliges Unbekanntes – steht hinter dem Projekt.

