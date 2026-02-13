Dropkick Murphys-Frontmann Ken Casey war einer der lautstärksten Musiker, wenn es darum ging, die Trump-Administration zu verurteilen, einschließlich der jüngsten Aktionen der ICE im ganzen Land. Der Sänger hofft, dass sich weitere Bands dem Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit anschließen und betont, dass es „keinen Grund zur Angst“ gebe.

In FolgeIm neuen Videointerview mit Casey (siehe unten) äußerte er seine Gedanken darüber, warum sich nicht mehr Bands zu Wort melden, und erzählte uns: „Aus einigen meiner Gespräche mit Bands, die sich nicht zu Wort melden, könnte man sagen, dass ein Teil der Band keine Fans verlieren will, nicht in die Kontroverse verwickelt werden möchte. Man könnte einige der älteren Bands haben, insbesondere, die einfach sagen: „Ich möchte nicht das Potenzial von Gewalt in mein Zuhause bringen.“ meine Familie.‘“

Holen Sie sich hier Dropkick Murphys-Tickets

Er fuhr fort: „Ein weiterer Grund, warum Dropkick Murphys sich zu Wort melden, ist meiner Meinung nach wichtig zu sagen: ‚Hey, wir sind alle dabei, wir werden verwüstet, getrollt, verlieren Fans und wissen Sie was, das Wasser ist in Ordnung. Kommen Sie rein. Nichts, wovor Sie Angst haben müssen. Bisher ist noch niemand in der Öffentlichkeit auf mich getreten. Es sind nur Trolle im Internet.‘“

Allerdings ist Casey von den Bands, die Stellung beziehen, ermutigt, darunter auch Rise Against. Tatsächlich erzählte er uns exklusiv, dass er und der ehemalige Washingtoner Polizeibeamte und ausgesprochene Aktivist Michael Fanone eine neue Initiative anführen und dass Rise Against bereits mit an Bord gesprungen sei.

„Wir sind gerade dabei, etwas ins Leben zu rufen, das sich ‚Down for the Cause of Saving Democracy‘ nennt“, verriet Casey. „Wir haben Rise Against gefragt und sie waren direkt dabei. Im Moment sind es also Michael Fanone, Dropkick Murphys, Rise Against, und wir bauen eine Plattform auf, die wir anderen Bands zugänglich machen und hoffentlich viele andere Bands dazu bringen können, sich anzumelden und mitzumachen … Ich glaube, die Motivation dahinter liegt darin, dass die Stärke in der Anzahl liegt. Eine laute Stimme erreicht mehr als eine Stimme, die nicht einheitlich ist.“

Casey fügte hinzu: „Und auch einige dieser Bands, die darüber nachdenken, aber den Schritt nicht wagen wollen, sagen vielleicht: ‚Oh, okay, es ist ja weniger beängstigend, es innerhalb einer größeren Bewegung zu machen.‘ Wenn wir das also in naher Zukunft auf den Markt bringen, wird daraus hoffentlich etwas Größeres, bei dem wir alle stolz auf das sein können, was wir in diesem Moment geleistet haben.“

Dropkick Murphys sind mitten auf ihrer jährlichen „St. Patrick’s Day Tour“. Der Ausflug geht heute Abend, am 13. Februar, in Port Chester, New York, weiter und endet mit fünf Shows in seiner Heimatstadt in Boston Mitte März (Karten erhalten Sie über Ticketmaster oder StubHub).

Sehen Sie sich oben das vollständige Interview an und lesen Sie weiter unten Ken Caseys Gedanken zu weiteren Bands, die sich dem Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit anschließen.