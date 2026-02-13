Willkommen zur neuesten Ausgabe von Stream On, dem wöchentlichen Newsletter von Consequence, der die ewig verwirrende Frage beantwortet: Welche Filme und Fernsehsendungen sollten Sie sehen? (Hier abonnieren!) Wir suchen nach Ideen für alle neuen und aktuellen Veröffentlichungen von Netflix, Hulu, Disney+, Prime Video, Paramount+, Peacock, HBO Max und mehr – ganz zu schweigen von „Blast From the Past“ und Streaming-Vorschlägen vom besonderen Gast dieser Woche!

Die Tipps dieser Woche

Raubtier: Badlands (Film)

Geleitet von: Dan Trachtenberg

Gießen: Elle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi

Streaming auf: Hulu

Ja, es ist Valentinstagswochenende, eine Zeit der Romantik, die (unter anderem) zur Veröffentlichung von FXs führt Liebesgeschichte: John F. Kennedy Jr. und Carolyn Bessette auf Hulu. Ich habe es gefunden Liebesgeschichte Das mag ziemlich überzeugend sein … aber leider gehört mein Herz dem Predator. Insbesondere Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), der junge Yautja im Herzen Raubtier: Badlandsder vielleicht mein persönlicher Lieblingsfilm des Jahres 2025 ist – ich sage nicht, dass er der ist am besten Film vom letzten Jahr, aber mein Gott, hat er mir gefallen? Es ist ein wunderschön inszeniertes Abenteuer mit fantastischen Actionmomenten und sogar echtem Herz, und es lohnt sich wirklich, es noch einmal anzuschauen.

Entschuldigung an LiebesgeschichteDie Chancen stehen gut, dass ich nächste Woche ausführlich darüber reden werde, wie sehr mir der 90er-Jahre-Soundtrack gefallen hat. Wenn John und Caroline nur die Liebe auf einem Planeten voller schrecklicher Kreaturen gefunden hätten! (Na gut, sie mussten sich tatsächlich mit den Paparazzi auseinandersetzen.)

Die Burbs (FERNSEHER)

Erstellt von: Celeste Hughey

Gießen: Keke Palmer, Jack Whitehall, Julia Duffy, Paula Pell, Mark Proksch, Kapil Talwalkar

Streaming auf: Pfau

Dies ist ein Pro-Keke Palmer-Newsletter und es ist daher spannend zu bestätigen, dass es sich um Keke Palmers neuestes Projekt handelt, eine Serienadaption Die Burbsmacht verdammt viel Spaß! Sie spielt an der Seite von Jack Whitehall die Rolle frischgebackener Eltern, die in ein scheinbar idyllisches Viertel voller Menschen ziehen herausragende Charakterdarsteller schrullige Leute. Allerdings ist es schwer, das Glück in der Vorstadt zu genießen, wenn es eines gibt Geheimnis zu Fuß. Es ist eine unglaubliche Nebenbesetzung (Paula Pell und Mark Proksch gemeinsam auf der Leinwand zu sehen, ist einfach wunderschön) und Palmers Fähigkeiten als Hauptdarstellerin sind nach wie vor unübertroffen. Ich gebe zu, dass ich die Saison noch nicht beendet habe, aber das ist es sehr Ich bin neugierig, wohin das alles führt.

Jungs gehen zum Jupiter (Film)

Geleitet von: Julian Glander

Gießen: Jack Corbett, Janeane Garofalo, Tavi Gevinson, Elsie Fisher, Grace Kuhlenschmidt, Julio Torres, Joe Pera, Miya Folick, Sarah Sherman, Cole Escola, Max Wittert, Chris Fleming, Eva Victor, River L. Ramirez, Demi Adejuyigbe

Streaming auf: HBO Max

Dies ist für alle Fans skurriler Animationen da draußen, eine surreale Reise durch den seltsamen Geist des Autors/Regisseurs Julian Glander mit einer fantastischen Stimmenbesetzung und einer poppigen, hellen Ästhetik. Worum geht es? Nun, vermutlich geht es um einen begabten Teenager aus Florida, der versucht, durch Essenslieferungen genug Geld zu verdienen, um aus dem Haus seiner Schwester auszuziehen. Aber diese Beschreibung deckt nicht die Beteiligung von Außerirdischen ab? Es ist schwer, den Film zu erklären, aber es ist großartig, mit ihm Stimmung zu machen.

Ewigkeit (Film)

Geleitet von: David Freyne

Gießen: Miles Teller, Elizabeth Olsen, Callum Turner, John Early, Olga Merediz, Da’Vine Joy Randolph

Streaming auf: Apple TV+

Okay Bußgeldhier ist etwas Romantik! Ewigkeit ist ein Film, der ganz im Sinne von Albert Brooks‘ Film ist. Verteidige dein Lebenfast mangelhaft. Aber es leistet eine sehr solide Charakterarbeit bei der Erforschung einer komplizierten postmortalen Dreiecksbeziehung, die im Jenseits entsteht. Sehen Sie, Joan (Elizabeth Olson) war jahrzehntelang glücklich mit Larry (Miles Teller) verheiratet, aber nach ihrem Tod ist sie sowohl mit ihm als auch mit ihrer ersten Liebe, Luke (Callum Turner), wieder vereint, die früh verstorben ist. Jetzt steht sie vor der Entscheidung, wie sie den Rest ihres Lebens verbringen möchte – und mit wem sie es verbringen möchte. Die Regeln und Nuancen dieses besonderen Jenseits werden etwas kompliziert, aber die gesamte Besetzung ist großartig (einschließlich der jüngsten Oscar-Preisträgerin Da’Vine Joy Randolph und des immer urkomischen John Early) und bringt ihre jeweiligen Momente zum Singen.

Explosion aus der Vergangenheit

Die Startbildschirme von Streaming-Diensten sind immer voll mit den neuesten Neuerscheinungen, aber wir verbringen nicht genug Zeit damit, uns darüber im Klaren zu sein, wie viele gute Bibliotheksinhalte auf all diesen Plattformen gestreamt werden. Jede Woche stellt Stream On einen weniger neuen Favoriten vor (der aus der Zeit vor der Gründung von Consequence stammen muss, also 15 Jahre oder älter ist), der die Aufmerksamkeit der heutigen Zeit verdient.

Moulin Rouge! (Film)

Geleitet von: Baz Luhrmann

Gießen: Nicole Kidman, Ewan McGregor, John Leguizamo, Jim Broadbent, Richard Roxburgh, David Wenham

Streaming auf: Netflix

Diese Woche, Folge hat einen Rückblick auf die Popkultur gestartet, die vor 25 Jahren ihren Anfang nahm, einschließlich einer neuen Rangliste der besten Filme des Jahres 2001. Ehrlich gesagt war die Erstellung dieser Liste ziemlich erfreulich – jeder Mitarbeiter hatte viel beizutragen und wir haben eine Menge Lieblingsfilme gefeiert. Insbesondere gab es mehrere Leute, die über Baz Luhrmanns maximalistische musikalische Extravaganz schreiben wollten, und jetzt bin ich an der Reihe! Vom Soundtrack, den jeder, der vor 1990 geboren wurde, auswendig gelernt hat, über die wilde Designarbeit bis hin zu den wunderbaren Darbietungen, Moulin Rouge! könnte technisch gesehen in einer Tragödie enden – entzückt aber immer wieder.

Ein besonderer Gast empfiehlt!

Liz ist nicht die einzige Person auf der Welt, die den Leuten Vorschläge machen kann, die sie sich ansehen sollten … Deshalb wird Stream On jetzt jede Woche eine Auswahl eines besonderen Gastes präsentieren! Dieser besondere Gast könnte buchstäblich jeder aus der Welt der Unterhaltung sein – Schauspieler, Autoren, Regisseure, Musiker oder jeder andere, von dem Liz glaubt, dass er sich etwas Interessantes ansieht.

Diese Woche: Ari Herstand!

Wer sind Sie? Ari Herstand ist ein Veteran der Musikindustrie und Mitgestalter Brassroots District ’74ein „immersives Konzerterlebnis“, das sein Publikum in Los Angeles in einen Nachtclub von 1974 entführt, in dem die Funkband Brassroots District die wichtigste Show ihres Lebens spielt. Ari hat die gesamte Originalmusik für dieses Erlebnis geschrieben und spielt auch die Hauptrolle als Leadsänger Copper Jones. (Ich habe es letztes Wochenende gesehen und die Mischung aus Musik und interaktivem Theater hat mir sehr gut gefallen!)

Ari ist auch der Bestsellerautor von So schaffen Sie es im neuen Musikgeschäft: Praktische Tipps zum Aufbau einer treuen Fangemeinde und zum Lebensunterhalt als Musiker. Ich gebe zu, dass ich es noch nicht gelesen habe, aber ich bin gespannt, ob es ein Kapitel darüber gibt, wie man immersive Konzerterlebnisse schafft, um seine Funkmusik in die Welt zu tragen.

Was empfehlen sie? Ari bleibt auf Marke hier, mit einer außergewöhnlich abgefahrenen Auswahl …

Schlaue Leben! (auch bekannt als The Burden of Black Genius) (Hulu), der Dokumentarfilm von Questlove über Sly Stone, ist inspirierend und niederschmetternd. Es fühlt sich weniger wie eine traditionelle Musikdokumentation an, sondern eher wie eine Meditation über Brillanz, Druck und Überleben. Es bereinigt Slys Probleme nicht, sondern behandelt sie eher mit Empathie als mit Spektakel. Von D’Angelo, Nile Rogers und Andre 3000 darüber zu hören, was Genie ist, fühlt sich an wie ein Gespräch über Generationen hinweg. Slys Vermächtnis kann nicht genug betont werden. Er veränderte, wie Musik, Bands und kreative Freiheit aussehen könnten, und hinterließ einen Entwurf, der noch heute Funk, Soul, Hip-Hop und experimentelle Kunst definiert.

Vielen Dank an Ari! Brassroots District ’74 läuft bis zum 27. März bei Jewel’s Catch One in LA.

Ein letzter vor dem Schlafengehen

Lassen Sie uns abschließend einen Film oder eine Fernsehsendung hervorheben, die nicht nur großartig ist, sondern auch nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt: Stellen Sie sich diesen Abschnitt als Antwort auf die Frage vor: „Was kann ich mir ansehen, bevor ich ins Heu gehe, und hält mich nicht zu lange wach?“ Die einzige Regel ist, dass es weniger als 95 Minuten sein muss, wenn es sich um einen Film handelt, oder weniger als 30 Minuten pro Folge, wenn es eine Fernsehsendung ist. Ansonsten sind keine Grenzen gesetzt!

Was würde Diplo tun? (FERNSEHER)

Erstellt von: Brandon Dermer, James Van Der Beek

Gießen: James Van Der Beek, Dillon Francis, Dora Madison Burge, Jamar Malachi Neighbors, Bobby Lee, H. Michael Croner

Streaming auf: Tubi

Ich hasse es, diese Ausgabe mit der herzzerreißenden Erinnerung an James Van Der Beeks Tod zu beenden, aber es ist schön, dieses fünfteilige Stück urkomischen Wahnsinns feiern zu können, das er in die Welt gebracht hat. Van Der Beek stellt seine furchtlose Haltung unter Beweis, mit der er, wie er es ausdrückt, „mich selbst auf die Palme bringt“ und spielt eine fiktive Version des einzigen Diplo, der versucht, in einer unanständigen Welt „verrückt anständig“ zu sein. Es ist im besten Sinne sehr albern, und Van Der Beeks Engagement ist episch, und ich kann nicht genug betonen, dass er nicht nur der Star war, er war der Showrunner. Niemand sonst hat diese Art von Energie in ein Projekt eingebracht, und schon allein deshalb wird er uns fehlen.

