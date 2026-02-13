In Emerald Fennells üppiger und verführerischer Adaption von Wuthering HeightsDie komplizierte Heldin Cathy (Margot Robbie) schläft in einem luxuriösen Schlafzimmer, dessen gepolsterte Wände nicht nur rosa sind, sondern genau das Rosa ihrer eigenen Haut, gesprenkelt mit schwachen Adern und Muttermalen, die ihr ein leicht beunruhigendes Gefühl von Fleisch vermitteln. In einem Schlüsselmoment des Films drückt sich Cathy, von Sehnsucht verzehrt, an die Wände als schlechter Ersatz für die Empfindungen, nach denen sie sich wirklich sehnt. Es ist genau diese Stimmung, die Charli XCX in ihren Originalsoundtrack für den Film einbringt, eine üppige Pop-Odyssee, die so sinnlich und unsubtil ist wie der Film, den sie begleitet.

In den Pressemitteilungen für Wuthering HeightsFennell gab bekannt, dass sie ein langjähriger Fan der Arbeit des Popstars ist und schrieb „Boys“ in das Drehbuch für ihren Debütfilm. Vielversprechende junge Frau. Fennell schickte Charli das Drehbuch Wuthering Heights um zu sehen, ob sie vielleicht daran interessiert wäre, einen Song für den Soundtrack zu machen – es war Charli, der sich mit der Bitte an sie wandte, ein komplettes Album zu machen. „Es ist jetzt mein Lieblingsalbum aller Zeiten“, sagte Fennell, was angesichts der Rückkopplungsschleife seiner Entstehung Sinn macht.

Der Originaltext wird oft als Gothic-Meisterwerk bezeichnet, und daher ist es durchaus passend, dass das Album mit „House“ beginnt, einem Titel, der so Gothic ist, dass er eine Hot Topic-Belohnungskarte hat. John Cale von Velvet Underground erzählt von seiner Verzweiflung nach illusorischer Perfektion in einer atmosphärischen Stille, die von scharfen Streichern unterbrochen wird. Es ist ein eindringlicher Anfang, der in der widersprüchlichen Prophezeiung gipfelt, die im Duett mit Charli gesungen wird: „Ich glaube, ich werde in diesem Haus sterben.“ (Spoiler!)

Verwandtes Video

Von da an strebt Charli nach einem traditionell romantischeren Gefühl. Der zweite Titel, „Wall of Sound“, fängt die blühende Hoffnung auf eine neue Verliebtheit und die damit einhergehenden Zweifel ein: „Ich rede rückwärts/ Weg von meinen Wünschen/ Etwas in mir hält mich auf/ Jedes Mal, wenn ich es versuche.“ Es ist eine wirbelnde, verträumte Stimmung, die gut in die nächsten paar Songs übergeht und die epische Leidenschaft begleiten soll, die sich zwischen Cathy und Heathcliff (Jacob Elordi) entwickelt, die zusammen aufgewachsen sind, aber durch Klassenunterschiede und tragische Missverständnisse auseinandergerissen werden.

Es ist dieser Abschnitt des Albums, der wirklich in die Höhe schießt, da alle diese Mittelsongs gut zur Liebesgeschichte des Films passen, vom aufkeimenden Bewusstsein in „Dying for You“ und „Always Everywhere“ bis zur alles verzehrenden Leidenschaft von „Chains of Love“, dem Titel, der für den offiziellen Trailer des Films verwendet wurde. Seine Aura gequälter Romantik, gepaart mit großen Orchesterwirbeln und einer rauen Electro-Note, prägt den Film und erweist sich gleichzeitig als herausragende Single des Albums.

(Eine merkwürdige Anmerkung: Folge’s Jonah Krueger wies darauf hin, dass sowohl der Text als auch der Rhythmus von „Dying for You“ mehr als nur eine geringe Ähnlichkeit mit „Video Killed the Radio Star“ von The Buggles aufweisen. Charli schreibt über die Tragödie der Verliebtheit und nicht über den Tod eines Mediums, aber es ist ein harter Vergleich, den man kaum loswerden kann, wenn man ihn erst einmal bemerkt.)

„Out of Myself“ hält die Leidenschaft aufrecht, obwohl seine leichten Streicher und die erhebende Melodie in scharfem Kontrast zu dunkleren Texten wie „Please rub the salt in my Wounds/ I like the person you turn me to“ stehen. Es ist ein Lied, das weniger mit Heathcliffs und Cathys dunkler Bindung zu tun hat und eher von den dunkleren Tönen der Sexualität inspiriert ist, mit denen Fennell im gesamten Film spielt. Obwohl sich der Text direkt auf einen Moment ungeplanten Voyeurismus bezieht (der Cathy noch jahrelang verfolgen wird), passt er wirklich gut als Lied für Isabella (Alison Oliver), eine unterdrückte junge Frau, deren vermeintliche Unschuld am Ende des Films völlig verloren geht. Für diese Version von Wuthering Heights stellt Liebe und Leidenschaft nicht als idealisierte Tugenden dar, sondern als unausweichliche Stürme, die Schaden herabregnen lassen.

Charli sorgt mit dem Zwischenspiel „Open up“ für etwas ruhige Anmut, gefolgt von „Seeing Things“, einer leichten und luftigen Melodie, die nicht ganz zu ihrem Text über einen vermissten Liebhaber passt. Es fängt jedoch das falsche Lächeln ein, das Cathy trägt, nachdem Heathcliff verschwunden ist, und sie tut ihr Bestes, um im Leben voranzukommen. Diese komplizierten Emotionen setzen sich in dem perkussiveren „Altars“ fort, das Three Dog Night mit Texten wie „One is not the loneliest number/ I won’t keep put all my believe in you“ ausruft.

Die toxischsten Elemente des romantischen Höhepunkts des Films sind jedoch „Eyes of the World“, mit Sky Ferreira als Sängerin und einem stetig pulsierenden Herzschlag, auch wenn die Bedeutung mehr als nur ein wenig durcheinander gerät. Dies ist kein Album, das im Bereich des Subtexts verweilt, aber es sind die Augen der Welt (dh der Gesellschaft), die zur Verdrehung von Heathcliffs und Cathys Liebe geführt haben – wodurch die Botschaft von „Eyes of the world/Set me free“ noch unangenehmer erklingt.

Das Album endet dann mit „My Reminder“ und „Funny Mouth“, und hier ist der Punkt, an dem dieses Album als Begleitung zum Film nicht mehr funktioniert: Getreu seinem Ausgangsmaterial funktioniert es nicht mehr so ​​gut. Wuthering Heights endet in einer Tragödie, aber Charli beschließt, ihren Soundtrack mit zwei relativ unvergesslichen, fröhlichen Titeln abzuschließen. „Funny Mouth“ beschwört einen der erotischsten (bekleideten) Momente des Films herauf, aber die Platzierung am Ende wirkt wie ein falscher Versuch, mit einer positiven Note zu enden.

Insgesamt ist die Wuthering Heights Der Soundtrack ist ein vordergründiges Hörerlebnis, das hinsichtlich Klang und emotionaler Wirkung eine echte Bandbreite bietet. Auf seinem Höhepunkt entführt es den Zuhörer wirklich in eine Welt, in der die Leidenschaft allmächtig und alles verzehrend ist, im Guten wie im Schlechten, und in der Charli in ihrem Talent für süchtig machenden Pop die Fähigkeit zu epischem Drama findet. Wie in dem Film, der ihn inspiriert hat, gibt es auch hier Unordnung – und wie im Film fühlt sich die Unordnung wie der Punkt an.