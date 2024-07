Jennifer Aniston hat JD Vance scharf kritisiert, nachdem kürzlich im Internet erneut Kommentare des Vizepräsidentschaftskandidaten aufgetaucht waren, in denen er sich über „kinderlose Katzendamen“ lustig gemacht hatte.

Bei einem Auftritt im Jahr 2021 in der inzwischen abgesetzten Fox News-Show von Tucker Carlson sagte Vance, das Land werde von demokratischen „Unternehmensoligarchen“ regiert, die von einem „Haufen kinderloser Katzendamen“ ausgewählt worden seien, „die mit ihrem eigenen Leben und den Entscheidungen, die sie getroffen haben, unzufrieden sind und deshalb auch den Rest des Landes unglücklich machen wollen“.

Vance fuhr fort: „Sehen Sie sich (Vizepräsidentin) Kamala Harris, (Verkehrsminister) Pete Buttigieg, (Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.)) an: Die gesamte Zukunft der Demokraten wird von Menschen ohne Kinder kontrolliert, und welchen Sinn hat es, dass wir unser Land Leuten überlassen haben, die nicht wirklich ein direktes Interesse daran haben?“ (Anmerkung des Herausgebers: Harris ist die Stiefmutter zweier Kinder aus ihrer Ehe mit dem Second Gentleman Douglas Emhoff, während Buttigieg und sein Ehemann Chasten im September 2021 die Geburt von Zwillingen bekannt gaben.)

Aniston postete Vances Kommentare am Mittwochabend erneut auf Instagram und schrieb als Bildunterschrift: „Ich kann wirklich nicht glauben, dass das von einem potenziellen Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten kommt.“

Der Freunde Und Morgenshow Star fügte dann hinzu: „Ich bete, dass Ihre Tochter eines Tages das Glück hat, eigene Kinder zu bekommen. Ich hoffe, dass sie nicht auf (In-vitro-Fertilisation) als zweite Option zurückgreifen muss. Denn Sie versuchen, ihr auch das zu nehmen.“

Aniston hat in der Vergangenheit offen über ihre Schwierigkeiten, schwanger zu werden, gesprochen und verraten, dass sie sich erfolglosen In-vitro-Fertilisationsrunden unterzogen hat. Vance seinerseits stimmte gegen den Right to IVF Act, der die Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit von In-vitro-Fertilisationsleistungen (IVF) im ganzen Land geschützt hätte, als er im Juni 2024 dem US-Senat vorgelegt wurde.