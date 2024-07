Die Kult-Klassiker-Zombiekomödie Shaun of the Dead wird zu seinem 20-jährigen Jubiläum wiederbelebt.

Focus Features bringt den Edgar Wright-Film von 2004 ab dem 29. August erneut in die amerikanischen Kinos. Der Film wird exklusiv und zeitlich begrenzt im Dolby Cinema der AMC-Kinos gezeigt, komplett mit überarbeitetem Bild und Ton dank Dolby Vision und Dolby Atmos.

„Vor zwanzig Jahren war die weltweite Veröffentlichung von Shaun of the Dead hat mein Leben für immer verändert“, schrieb Edgar Wright in einem Statement. „Seither ist die Aufnahme unglaublich, was größtenteils den leidenschaftlichen Fans zu verdanken ist, die es mit erhobenen Cricketschlägern unterstützt haben. Jetzt, da wir sein blutiges 20-jähriges Jubiläum mit einer brandneuen, in Dolby Atmos und Vision remasterten Version feiern, freue ich mich riesig darauf, dass alle es noch einmal auf der großen Leinwand erleben können – so, wie es immer gesehen werden sollte: groß, laut und mit ziemlich viel Rot.“

Neben der Einführung eines exklusiven Shaun of the Dead Focus Features hat diese Woche auf der San Diego Comic-Con einen brandneuen Trailer zum 20-jährigen Jubiläum der Horrorkomödie mit dem Slogan „Shaun of the Dead: 20 Bloody Years.“ Sehen Sie sich den Film unten an. Der Film ist auch auf 4K UHD + Blu-ray erhältlich.

Ursprünglich im Frühjahr 2004 veröffentlicht, Shaun of the Dead In den Hauptrollen sind Simon Pegg, der den Film zusammen mit Regisseur Edgar Wright geschrieben hat, und Nick Frost zu sehen, die versuchen, eine Zombie-Apokalypse in London zu überleben. Der Film war bei seiner Veröffentlichung 2004 kein unmittelbarer finanzieller Erfolg, wurde aber schließlich zu einem beliebten Kultklassiker und hat seitdem bei einem Budget von 6 Millionen Dollar über 38 Millionen Dollar eingespielt. Shaun of the Dead war auch der Startschuss für die „Three Flavours Cornetto Trilogy“, ein Trio von Komödienfilmen von Wright, Pegg und Frost, zu dem auch der Film „Three Flavours Cornetto“ aus dem Jahr 2007 gehört. Hot Fuzz und 2013 Das Ende der Welt.