Wir machen noch einmal Mixtapes!, unsere Video-Interview-Reihe, in der Künstler ihren Musikgeschmack offenbaren, indem sie eine völlig spontane Playlist erstellen. Diesmal sind Larkin Poes Songauswahlen Soundtrack-Botschaften für ihren entfernten Verwandten Edgar Allan Poe, Verrückter Freitag Körpertausch und Hellseher.

Geschwister teilen sich oft ein Gehirn. Wir wollten also herausfinden, ob sie auch einen musikalischen Geist teilen. Dazu haben wir Rebecca und Megan Lovell von Larkin Poe gebeten, mit uns eine Runde Mixtapes zu spielen! Und wie man an den Harmonien erkennen kann, die sie beim Mitsingen ihrer Auswahlstücke bilden, scheinen die Schwestern wirklich synchron zu sein.

Beim diesjährigen Moon Crush Pink Moon Festival in Topeka wird Larkin Poes Songauswahl von den üblichen albernen Anregungen ausgelöst – enthüllt aber einige größere Geschichten. Als die Schwestern beispielsweise über den perfekten Song nachdenken, um das Shorts-Wetter zu feiern, landen sie bei Cakes „Short Skirt/Long Jacket“ – das Larkin Poe bereits 2017 auf ihrem YouTube-Kanal gecovert hat. Dann gibt es „Here Comes the Sun“ von den Beatles, als sie eine Krankheit überwinden – was Rebecca dazu bringt, die Geschichte zu erzählen, wie sie einmal Paul McCartneys Arm umklammerte, vielleicht ein bisschen zu eng.

Am interessantesten ist vielleicht das Lied, das Larkin Poe ihrem entfernten Verwandten, dem großen Dichter Edgar Allan Poe, schicken möchte. Sie landen schließlich bei ihrem eigenen Song „Mad as a Hatter“, der über die Beziehung ihrer eigenen Familie zu psychischen Erkrankungen geschrieben wurde. Die Band hat ihren Namen vom echten Larkin Poe, der Edgar Allan Poes Cousin war, was dem Song „Mad as a Hatter“ zusätzliches Gewicht verleiht – natürlich über Raven Currier.

Hier können Sie Geschichten wie diese der Larkin Poe-Schwestern hören und sehen, welche anderen Songs es auf ihre Mixtapes-Playlist geschafft haben, indem Sie sich das Videointerview oben ansehen (oder über YouTube). Dann machen Sie sich bereit, Larkin Poe diesen Sommer bei Slashs bevorstehendem Blues-Tourneefestival „The SERPENT Tour“ zu sehen, indem Sie sich hier Tickets sichern.

Sie können auch alle Songs auf Larkin Poes Mixtapes-Playlist unten anhören und alle unsere vergangenen Episoden ansehen (einschließlich unserer letzten mit Folge Coverstar Noah Kahan) hier.

