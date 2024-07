Schauspieler Tom Kenny, der langjährige Synchronsprecher von SpongeBob Schwammkopf, hat bekannt gegeben, dass seine Figur autistisch ist.

Bei seinem jüngsten Auftritt auf der Motor City Comic Con in Detroit erinnerte sich Kenny an eine Unterhaltung mit einem Fan, in der er bestätigte, dass SpongeBob neurodivergent sei. „SpongeBob ist als Charakter auch irgendwie autistisch“, sagte er in einem Video ursprünglich gepostet von @DominoDeerGirl auf Twitter.

„Bei dieser letzten Convention in McAllen, Texas, wurde mir diese Frage zum ersten Mal gestellt“, erklärte Kenny. „Eine Person, die offensichtlich autistisch war, kam auf mich zu und sagte: ‚Ich habe eine Frage an Sie, Tom Kenny. Ist SpongeBob autistisch? Ist SpongeBob selbst als Figur autistisch?‘“

Der Schauspieler erinnerte sich: „Ich sagte: ‚Ja, natürlich. Natürlich ist er das. Wissen Sie was? Das ist seine Superkraft, genauso wie es Ihre Superkraft ist.‘“

Es ist nicht das erste Mal, dass Kenny davon spricht, dass SpongeBob autistisch ist. „Ich weiß nicht, was in dieser Show Kinder anspricht, die autistisch sind, aber mehr als in anderen Zeichentrickfilmen … weil SpongeBob als Figur ein bisschen autistisch ist“, sagte er 2012 bei einem Auftritt in Marc Marons Was zur Hölle Podcast. „Besessen von seinem Job, sehr fleißig, vertieft sich in etwas.“

2019 sprach Kenny darüber, dass er eine Verbindung zu seiner Figur spüre. „Ich hatte das Gefühl, ich habe (SpongeBob) einfach verstanden“, sagte er gegenüber Entertainment Weekly. „Man denkt sich: ‚Oh, ich kenne diesen Typen. Ich kann ihn verkörpern.‘ Ich habe das Gefühl, dass es eine Art gemeinsame DNA zwischen mir und dieser Figur gibt … Das ist Teil von Steve (Hillenburg)s Brillanz. Er schien sich seiner Entscheidungen ziemlich sicher zu sein, wenn er sie einmal getroffen hatte, und ließ sich nicht davon abbringen.“

Kenny hat SpongeBob und mehrere andere Charaktere geäußert in Spongebob Schwammkopf seit der Premiere auf Nickelodeon im Jahr 1999. Für die Rolle gewann er 2018 und 2020 Daytime Emmy Awards.

SpongeBob befindet sich mitten in der 14. Staffel. Die Serie wurde letztes Jahr für die 15. Staffel ausgewählt.

In der Zwischenzeit, Der SpongeBob Schwammkopf Film wurde kürzlich in einem 4K-UHD-Steelbook-Set veröffentlicht.