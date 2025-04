Es ist schwer zu definieren, welches Musikgenre das Lied „in Moonlight“ gehört – ein Track vom Original -Soundtrack zu Ryan Cooglers Sünder Das tanzt zwischen Blues, Grunge und so vielen anderen Einflüssen. Für Jerry Cantrell, der mit dem Oscar-Preisträger Ludwig Göransson mit dem Oscar-Preisträger zusammengearbeitet hat, macht dies Sinn. Weil „das ist der Zweck des Films.“

Der Kassenschläge, der jetzt sein zweites Wochenende in den Kinos betritt, ist ungefähr eine wilde Nacht in einem Mississippi-Juke-Gelenk von 1932, das letztendlich ein Vampirproblem hat. Aber es ist auch ein kraftvoller Blick auf die Rolle, die Musik in unserer Kultur über Zeit und Raum spielt und wie viele moderne Genres tief miteinander verbunden sind – und auch den Blues so viel zu verdanken.

Göransson (FolgeDer Komponist des Jahres für seine 2023 Oppenheimer Score) und Coogler arbeiten seit Beginn ihrer jeweiligen Karriere zusammen und trafen sich bei USC als Studenten. „Ich würde sagen, Blues Musik ist Amerikas größter Beitrag zur Kultur“ Folge. „Was wir versuchen, mit dem Soundtrack, all diesen Songs und all diesen Artistsorten zu tun, ist, dass es einen Thread gibt, der auf den Blues zurückgeht – beide durch Ryans Geschichtenerzählen, aber auch durch die Sprache all dieser Künstler.“

Der Soundtrack für Sünder Darüber hinaus sind Aufführungen von Filmstars Miles Caton, Hailee Steinfeld, Jack O’Connell, Lola Kirke und Peter Dreimais sowie Zusammenarbeit mit Künstlern wie Cantrell, Rod Wave, Brittany Howard, Buddy Guy, Eric Gales, Don Toliver und Lars Ulrich. Ulrich war eigentlich die gegenseitige Verbindung, die Cantrell an Bord des Albums mitbrachte und den Gründer von Alice in Chains anrief, um ihn mitzuteilen, dass sein Name für eine potenzielle Zusammenarbeit aufgenommen wurde.

Cantrell sagt, dass er in seinen frühen Tagen viele Blues gespielt hat: „Ich habe meine Phase von Robert Johnson durchlaufen, meine Jimi Hendrix -Phase, all die großen Blues -Spieler im Delta Blues -Ursprung und all das. Sachen, aber es ist einzigartig amerikanisch.

Laut Göransson begann die Idee, Cantrell in den Soundtrack einzubeziehen, während Coogler daran arbeitete Black Panther: Wakanda für immerder mit dem Tod von Rapper Young Dolph, einem Favoriten von Cooglers, zusammenfiel. Coogler fühlte sich deprimiert, wie viele Rapper über einen Lebensstil rappen und singen wollen, dem sie entkommen wollen – einem Lebensstil, der sie letztendlich tötet. Als er einen Produzenten in dem Film fragte: „Gibt es eine andere Art von Musik, die so ist?“

„Ryan sagte:“ Oh mein Gott, du hast so recht „, sagt Göransson. Der Regisseur fügt hinzu: „Ich bin mit Grunge aufgewachsen, weil es in Oakland in den frühen neunziger Jahren eine große Grunge-Welle gab, und eine seiner Lieblings-Grunge-Bands aller Zeiten war zufällig Alice in Ketten.

Also, während Coogler schrieb SünderEr schickte Göransson Alice immer wieder in Ketten -Tracks und sagte: „Ich höre mir das gerade an. Das ist so gut und es ist so mächtig.

Cantrell mag die Herausforderung, in einen Film -Soundtrack gebracht zu werden, weil „es als Schriftsteller interessant ist, in etwas mit einer Art Richtlinie eingebracht zu werden. Ein Lied für einen Film zu schreiben ist eine Sache, aber den Film zu übernehmen und zu versuchen, ihn zu betonen und hinzuzufügen, um die Geschichte zu erzählen … Ich versuche, die Geschichte der Charaktere und die Themen im Film zu erzählen.

Bald war Cantrell mit Göransson im Studio und hörte sich das Hauptthema des Oscar-Preisträgers für den Film an. Dies führte zu dem, was Cantrell als etwa eine Woche „mit Ideen herumspielen“ beschreibt, einen engeren Zeitrahmen, als er es vielleicht bevorzugt hat. „(Göransson) sagte:“ Ich muss dies bis zum Ende der Woche für das Mastering liefern „, sagt er. „Und das war vielleicht ungefähr vier oder fünf Tage. Ich möchte: ‚Das ist normalerweise ein bisschen zu schnell für mich. Ich werde es versuchen, Mann – ich weiß nicht, ob ich für Sie liefern kann, aber ich werde es versuchen.'“

Während Göransson seine ersten Ideen mochte, hatte Cantrell immer noch das Gefühl, dass er es mit dem Projekt schwer fiel – bis er die Gelegenheit hatte, den Film in einer privaten Vorführung mit Göranssons Frau und Mitarbeiterin Serena Göransson zu sehen. „Der hilfreichste Teil für mich war, mit Serena zu sitzen und die Vorführung zu sehen, weil ich den Film absorbieren, mir Notizen zu den Storytelling -Phrasen und -Personen machen und die Melodie daraus erstellen konnte.“

Fortsetzung Cantrell: „Das, was für mich immer am längsten ist, ist das, was Sie tatsächlich sagen möchten. Und so haben wir uns nur mit den Ärmeln gegraben, und am Freitag kam und ging und (Göransson) sagte:“ Weißt du was? Ich werde dir noch eine Woche geben. “ Was hilfreich war. “ Er lacht. „Also in dieser zusätzlichen Woche konnte ich ein paar Texte zusammenbringen. Ich habe den Gesang in meinem Haus geschnitten, und dann gingen wir zu Ludwigs Studio und stellten es zusammen. Und es stellte sich heraus.“



Es gibt eine Menge Familiengeschichte in der Herstellung dieses Soundtracks: Göranssons Vater war ein Blues-Musiker, während Cantrell sagt, seine Urgroßmutter sei „ein guter Deal Choctaw“, der gleiche Stamm wie eine Figur im Film. „Das ist eine weitere interessante Art und Weise, wie das Leben funktioniert – wenn Sie es sich ansehen, gibt es Ihnen kleine Signposts, die vielleicht darauf sprechen, dass Sie sich auf dem richtigen Weg für sich selbst haben. Es war eine coole kleine Sache, als ich das beobachtete“, fügt Cantrell hinzu.

Cantrell weiß, dass er, wie jeder andere Künstler, der am Soundtrack arbeitet, weiß, dass er „einen einzigartigen musikalischen Fingerabdruck hat. Das kommt mit dir… Ich denke, für mich war es ein wirklich ungewöhnliches Arrangement. Wir haben uns ein paar Mal mit sich eingebettet. Wir haben versucht, es in eine Rocksong zu verwandeln. Einige der Affekte. Ein bisschen anders als ich normalerweise würde mich wahrscheinlich präsentieren. Aber ich stellte mich in Ludwigs Hände und ließ ihn mich basteln, und das war ein wirklich cooler Ort. “

Es bedeutete, dass Cantrell „etwas, das etwas mehr von der Mitte von meiner Normalität tat. Aber die Texte und die Art und Weise, wie ich mit Harmonie arbeite – das bleibt mich alle. Es ist nur eine andere Bühne, ein anderes Licht, weißt du? Und das war für mich aufregend.“

Beide Männer sagen, dass sie gerne wieder zusammenarbeiten würden: „Wenn er jemals meinen Geschmack auf etwas braucht, bin ich genau für ihn, wenn er anruft“, lacht Cantrell.

„Ja, es ist natürlich nur eine Ehre, mit einem der größten Künstler aller Zeiten und einem meiner Lieblingskünstler zusammenzuarbeiten“, sagt Göransson. „Um es in den Film zurückzubringen – es fühlt sich wie Magie an, was wir tun.“

Sünder ist jetzt in den Kinos.