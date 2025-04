Korn Frontmann Jonathan Davis wird in einer neuen Folge von Discovery Channel’s erscheinen Geisterabenteuer. Ein zweiminütiger Clip kann jetzt gestreamt werden.

Die Episode wird am kommenden Mittwoch (30. April) um 22 Uhr ET ausgestrahlt und Davis hat sich mit den paranormalen Ermittlern der Show, Zak Bagans, Aaron Goodwin, Billy Tolley und Jay Wasley, zusammengetan.

Holen Sie sich Korn Tickets hier

Der Teaser -Clip bietet eine ziemlich herzliche Vorschau mit einem Spukstuhl in der Ecke eines der Hotelzimmer. Als Davis auf dem Stuhl sitzt, behauptet er, etwas Übernatürliches zu fühlen.

„Ich habe gerade 100 Pfund auf meinen Schultern“, sagt er, bevor er aufsteht. „Ja, Bruder, ich kann das nicht mehr ertragen.“

Davis behauptet, „Visionen von Frauen zu beobachten, die von sehr schlechten Männern gefoltert wurden“, und er fühlte sich „ein bisschen hoch“, während er auf dem Stuhl saß. „Es ist sehr euphorisch“, sagt Davis, nachdem Bagans auch auf dem Stuhl sitzt und eine übernatürliche Präsenz spürt. „Es ist eine Reise.“

Verwandte Video

Die offizielle Beschreibung der Episode lautet:

„Zak Bagans und die Crew kehren in das Glen Tavern Inn in Santa Paula, Kalifornien, zurück, um ihren Mitarbeitern nach dem tragischen Verlust eines geliebten lokalen Mediums, Patrick Smith, die Schließung zu finden. Nach einem vorzeitigen Traum erlebt er während ihrer Investition.

Die Episode wurde vor einem Jahr im April 2024 gedreht. Zu dieser Zeit ging Davis auf Facebook, um ein Foto mit Bagans nach der Erkundung des Hotels zu teilen und in den Beitrag zu schreiben: „Ich kann die Dinge, die ich erlebt habe, nicht erklären. Danke, es ist eine Nacht, die ich nie vergessen werde.“

Davis ist ein passender Gast, da der Sänger eine bekannte Affinität zu Horror und Macabre hat und eine große Sammlung von Serienkillerkunst und Erinnerungsstücken besitzt. Bevor er mit Korn berühmt wurde, arbeitete er als Assistentin.

Fans können auch David mit Korn fangen, wenn die Nu-Metal-Pionneer dieses Jahr den Sonic Temple, Willkommen bei Rockville und Lollapalooza-Festivals spielen. Die Band wird auch zwei August -Stadion -Shows mit System eines Down in East Rutherford, New Jersey, spielen. Tickets für ihre bevorstehenden Auftritte sind hier erhältlich.

Zusätzlich zu den Geisterabenteuer Auftritt und Korns Konzertdaten stellte Davis kürzlich eine neue Linie seiner Hundekleidung und Accessoires „Freak on a Lash“ vor.

Unten können Sie den Clip aus der kommenden Folge von sehen Geisterabenteuer mit Jonathan Davis.

https://www.youtube.com/watch?v=9aulagaqais