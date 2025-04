Samstagabend live hat Gastgeber und musikalische Gäste für seine letzten drei Folgen der 50er Staffel angekündigt.

Abbott Elementary Schöpfer und Star Quinta Brunson wird in der Folge des 3. Mai für ihr zweites Mal veranstalten, wenn Benson Boone zum ersten Mal vor seinem kommenden Album als musikalischer Gast auftritt Amerikanisches Herz.

In der folgenden Woche, am 10. Mai, Weißer Lotus Und Gerechte Edelsteine Star Walton Goggins wird sein Hosting -Debüt geben, wobei Arcade Fire ihren sechsten Auftritt als musikalischer Gast macht.

Im Finale der 50. Saison am 17. Mai wird Scarlett Johansson zum Gastgeber zurückkehren Snl für einen satten siebten Mal vor sich Jurassic World RebirthEröffnung in den Kinos am 2. Juli. Auch für das Finale kehrt der musikalische Gast Bad Bunny zurück, der zum dritten Mal auftreten wird. Der Künstler wird sein letztes Album unterstützen, Debí Tirar Más Fotos.

