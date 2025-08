Jerry Harrison von Talking Heads hat neue Daten 2025-2026 für sein Leben angekündigt Hör auf, Sinn zu machen Screening-Tour nach einem erfolgreichen Ausverkaufsveranstaltungen zum 40-jährigen Jubiläum des Films.

Die Tour beginnt am 11. September in Concord, New Hampshire, und wird in Städten wie Washington, DC, Kansas City, Austin und mehr Halt machen. Siehe den vollständigen Zeitplan unten.

Holen Sie sich hier auf, Sinnes Tickets zu machen

Jedes Screening wird von A24 in 4K Ultra HD präsentiert und bietet Harrison Live persönlich, die Geschichten hinter den Kulissen, eine Einführung in den Film und ein Nach-Show-Publikum Q & A bietet. Die restaurierte 4K -Version wurde im Jahr 2023 beim Toronto International Film Festival uraufgeführt, wo sich ein wiedervereinigter Talking Heads nach der Vorführung des Films mit Spike Lee zusammensetzte.

Die Neuveröffentlichung verfügt auch über einen neu remixen Dolby Atmos-Soundtrack, wobei Harrison direkt an der Wiederherstellung des ursprünglichen Audios beteiligt ist. „Dies ist nur ein weiteres Level besser“, sagte er zu Forbes. „Wir haben uns auf alles kratzen – den Klang, die Mischung, die Farbkorrektur. Es ist aufregend, den Film auf diese Weise zu hören. Wenn Sie Ihre Augen schließen, können Sie spüren, wo jeder Musiker steht.“

In anderen News Heads News veröffentlichte die Band erst kürzlich das erste Musikvideo für ihren klassischen Hit „Psycho Killer“ mit Oscar-Preisträgerin Saoirse Ronan.

Sehen Sie wo Hör auf, Sinn zu machen landet auf unserer Liste der besten Konzertfilme aller Zeiten.

Hör auf, Sinn zu machen 2025-2026 Screening-Daten:

09/11 – Concord, NH @ Capitol Center

09/12 – New London, CT @ Garde Arts Center

09/13 – Norwalk, CT @ District Music Hall

09/14 – Glenside, PA @ Keswick Theatre

09/16 – Virginia Beach, VA @ Sandler Center

09/17 – Richmond, VA @ The National

09.09.18 – Washington, DC @ Lincoln Theatre

09.09.20 – Providence, ri @ im Uptown Theatre

09/21 – Beverly, MA @ Cabot Theatre

10/02 – Monterey, CA @ Golden State Theatre

10/03 – Davis, CA @ Mondavi Center

10/04 – Modesto, CA @ Gallo Center

10/08 – Glendale, CA @ The Alex Theatre

10/10 – Tucson, AZ @ Rialto Theatre

10/12 – Albuquerque, NM @ Kimo Theatre

10/13 – Santa Fe, NM @ die Lensz

10/30 – Waukegan, IL @ Genesee Theatre

11/01 – Kansas City, MO @ Kauffman Center

11/02 – Omaha, NE @ Kiewit Concert Hall

11/13 – San Antonio, TX @ Empire Theatre

11/14 – Austin, TX @ Paramount Theatre

11/15 – Dallas, TX @ Texas Theatre

22.11. – Seaside, FL @ Syceum Lawn

11/22 – Clearwater, FL @ Capitol Theatre

01/09 – Livermore, CA @ Bankhead Theatre

01/10 – Napa, CA @ Uptown Theatre

01/13 – Medford oder @ Holly Theatre

01/14 – Bend oder @ Tower Theatre

01/15 – Beaverton oder @ reser

01/16 – Olympia, WA @ Washington Center

01/17 – Bellingham, WA @ Mt Baker Theatre

https://www.youtube.com/watch?v=-rjmwsteveo