Idle hat einen neuen Song geteilt, „Rabbit Run“, einen von vier Original -Tracks, die die Band zum Soundtrack für den kommenden Film von Regisseur Darren Aronofsky beigetragen hat. Erwischte Diebstahl. Streamen Sie es unten.

Laut einer Pressemitteilung spiegelt „Rabbit Run“ „Das zentrale Thema des Films, sich der Angst vor Angst vorzustellen“. Leer Erwischte Diebstahlwas von Rob Simonsen (komponiert wurdeDer WalAnwesend Deadpool & Wolverine). Der Soundtrack wird am 29. August über Protozoen digital erhältlich sein, wobei am selben Tag eine Vinyl-Vorbestellung abgestartet wird.

Holen Sie sich hier im Leerlauf Tickets

„Dies war eine große Chance für uns, die nach einem zufälligen Treffen hinter der Bühne anscheinend entstanden ist Fallon Als wir beide am selben Tag Gäste waren “, sagte der Idles -Sänger Joe Talbot in einer Presseerklärung. Dieser klare Traum war ein Leben lang in der Entstehung und eines, das ich immer wieder mit einem großen Sinn für Demut und Freude leben werde. “

Verwandte Video

Aronofsky fügte hinzu: „Ich habe gebaut Erwischte Diebstahl Eine Achterbahnfahrt des Spaßes zu sein und den Film zu beauftragen, indem er eine Punk -Sensibilität ausfindig macht. Ich glaube nicht, dass eine Band wirklich beauftragt wurde, eine Partitur für einen Film zu spielen. Mit wem kann man besser zusammenarbeiten als im Leerlauf? Es war ein Traum, wie sie ihre Notizen beugen, um ein Loch in unserem Filmbildschirm zu sprengen. “

„Ich war sehr begeistert von der Idee, dass Darren zusammen für unser drittes Projekt zusammen war, um eine Punktzahl für Leerzeichen zu schreiben und sie als unser Orchester zu verwenden“, erinnerte sich Simonsen. „Sie hatten Original -Songs für den Film erstellt und eine Palette aufgebaut, die von ihrem Sound begann – die unglaublichen Texturen, die sie durch erfinderische Verwendung von Feedback, Verzerrung und Pedalen erstellen – war eine wirklich befriedigende Herausforderung. Unsere Arbeit mit der Band war wirklich inspirierend.

Erwischte Diebstahl Erzählt die Geschichte von Hank Thompson (Austin Butler), einem ehemaligen High-School-Baseball-Phänomen, der New York Dive Barkeeper drehte, der sich auf der Flucht vor einer Crew von Gangstern befindet, nachdem ein Nachbar (Matt Smith) ihn gebeten hat, seine Katze zu beobachten.

Der Film wurde am 29. August in den Kinos eröffnet und wurde von Aronofsky aus einem Drehbuch von Charlie Huston inszeniert, das auf dem gleichnamigen Buch des letzteren basiert. Neben Butler und Smith spielt Regina King, Zoë Kravitz, Liev Schreiber, Vincent D’Onofrio, Griffin Dunne, Benito Martínez Ocasio (auch bekannt als Bad Bunny) und Carol Kane. Sehen Sie sich den Trailer unten an.

In der Zwischenzeit werden Iplum später in diesem Jahr auf die Straße gehen, einschließlich der bisher größten Heimat-Shows der Band in Bristol, Großbritannien, wo sie am 1. und 2. August eine zweitägige Blockparty am Queens Square leiten werden. Sie werden auch für Detones und meine chemische Romanze zu ausgewählten Daten öffnen. Abgerundet werden ein paar Festivalauftritte: Riot Fest in Chicago und Atlantas wackelige Knie. Sehen Sie sich die komplette Tour -Reiseroute unten an und erhalten Sie hier Tickets.

https://www.youtube.com/watch?v=ramk4gdyl4o

https://www.youtube.com/watch?v=6MIVD-GN-P4

„Rabbit Run“ Single Artwork:

Erwischte Diebstahl Offizielle Soundtrack -Trackliste:

01. 6. und a

02. Doom

03. Kims Video

04. Tompkins Square Park

05. 5. Stock zu Fuß hoch

06. Gehen/nicht gehen

07. Loisaida

08. Cheerleader

09. Coper

10. Flushing, Queens

11. Polizei & Diebe

12. Bucht 15

13. Segen und Erfolge

14. Alphabet City

15. Unter dem El

16. Kaninchenlauf

IDLES 2025 Tourdaten:

08/01 – Bristol, UK @ Queens Square

08/02 – Bristol, UK @ Queens Square

08/15 – Winterthur, CH @ Steinbergasse

08/16 – Hasselt, sei @ Pukkelpop

08/17-Charleville-Mézières, fr @ cabaret vert

09/07 – Boston, MA @ Fenway Park *

09/08 – Montreal, QC @ Bell Center ^

09/10 – Cleveland, Oh @ Rocket Arena ^

09/11 – Baltimore, MD @ CFG Arena ^

09/13 – St. Louis, MO @ Enterprise Center ^

09/15 – Denver, Co @ Ball Arena ^

09/17-Kansas City, MO @ T-Mobile Center ^

09/19 – Atlanta, GA @ Shaky Knie

09/21 – Chicago, IL @ Riot Fest

* = w/ meine chemische Romanze

^ = W/ Deftones