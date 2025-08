King of the Hill Sprachschauspieler Toby Huss, der mit sprach Folge Über Zoom weiß, dass Menschen, wenn sie sich hinsetzen, um die Rückkehr der Fox-Now-Hulu-Animationsserie zu sehen, bestimmte Erwartungen haben. „Wenn ich sehe, dass die Dinge so zurückkommen, gehe ich:“ Nun, ich hoffe, sie haben es nicht vermasselt „, sagt er. „Ich werde mürrisch und ich werde es mir ansehen und gehen: ‚Oh Mann, wenn ihr das in Stumpf stunkle, wird es Probleme geben.'“

Aber dann hofft er: „Wir können diesen Buckel mit dem Publikum hinwegkommen, und dann werden sich die Türen öffnen und sie werden ihn lieben können. Aber ich denke, zunächst würde ich vermuten, dass einige Leute nur hoffen, dass wir ihn nicht ruiniert haben.“

„Und das haben wir nicht“, stimmt Castmate Stephen Root zu.

„Das Schreiben ist so stark“, fügt Lauren Tom hinzu. „Ich glaube nicht, dass sie enttäuscht sein werden. Ich wäre überrascht.“

Wann King of the Hill Das Internet wurde 1997 erstmals auf Fox uraufgeführt und war in erster Linie die Domäne von Misfits und Nerds, und Bill Clinton war Präsident. Die Show lief 13 Spielzeiten, bevor sie 2010 zu Ende ging, und schuf eine unvergessliche Gemeinschaft von Charakteren, die in der kleinen Stadt Arlen, Texas, mit dem Patriarch Hank Hill, der von Co-Schöpfer Mike Judge geäußert wurde, als die Stimme der Vernunft in unangemessenen Zeiten geäußert wurde.

Im Jahr 2025 fühlt sich die Zeiten natürlich noch unangemessener an und die Erforschung, dass die Dichotomie für den Showrunner-Saladin K. Patterson, der Greg Daniels beurteilt und Mitschöpferin als Showrunnerin mitgebracht hat, erstklassig war. Patterson erzählt Folge dass seine Erfahrungen wiederbelebt werden Die Wunderjahre Für ABC im Jahr 2021 brachte ihm viel „in Bezug auf den Umgang mit dem geliebten Eigentum bei, das Sie zurückbringen – die Fallstricke dort und die Dinge, die richtig sind.“ Das machte ihn zu einer schönen Passform für das Projekt, da es sehr wichtig war, zu urteilen und Daniels zu beurteilen, dass die neue Saison „die Kernfans glücklich“.

Der Schlüssel zur neuen Saison ist, wie es beginnt: Mit Hank und Peggy Hill kehrt nach vielen Jahren in Saudi -Arabien nach Arlen zurück – so dass Hank in einem fremden Land ein bisschen fremder ist. „Er hat es zu tun, wie sich die Welt verändert hat, wie sich das Land verändert hat, wie sich Arlen verändert hat, seit er weg war“, sagt Patterson. „Ich habe damit wirklich Resonanz gefunden, weil Hank Hill im Original (Serie) den gesunden Menschenverstand darstellte: Ob Sie sich nach links oder rechts lehnen, Hank war immer der Standpunkt, der darstellte, wie wir mehr gemeinsam haben als wir, die unterschiedlich sind.“

Das machte den Charakter 1997 zu einer erfrischenden und bot den Schöpfer heute eine einmalige Gelegenheit. „Jeder wusste damals, dass er ein Republikaner mit Zitat war“, fährt Patterson fort. „Aber jetzt, wenn Sie Hank Hill zurückkommen und denselben Mittelweg repräsentieren, ist er kein Republikaner mehr. Das Extrem hat sich so weit auf das Extrem bewegt, dass sie sich Hank Hills Mittelweg als das andere Ende ansehen.“

Es soll nicht speziell eine Gelegenheit für politische Kommentare sein, Patterson, vor allem, weil „die ursprüngliche Show nicht so politisch war wie die Menschen darauf projiziert haben.

Patterson glaubt jedoch nicht, dass dies die Show politischer gemacht hat. Tatsächlich, sagt er, war das eine „Falle“, die er und die Autoren vermeiden wollten: „Weil die Dinge jetzt so polarisiert sind. Es ist leicht zu sagen, Sie wissen: ‚Lass uns die Einwanderungs -Episode machen.‘ Aber das war nie, was die Show war.

Die Aufrechterhaltung des Fokus der Original -Show auf „kleine, relatable Geschichten“ war ein Kernkonzept, das Patterson zur Wiederbelebung gebracht hat, und stellte gleichzeitig sicher, dass Hank „in diesem sehr ironischen, unangenehmen Boden blieb, auf dem Menschen in der Gesellschaft auf ihn vorgehen, was den Sinn und den Glauben angeht, und der Glaube an ihrer eigenen Probleme, die auf der Grundlage ihrer eigenen Probleme, die er wirklich ist. als sein eigenes. „

Während sich für Hank und seine Familie viel geändert hat, hat sich das nicht geändert, was sich nicht geändert hat King of the Hill ist „die Ganzheit und die Süße und die Authentizität“, wie Tom sie ausdrückt. „Es ist die perfekte Zeit für unsere Show, um zurück zu kommen. Weil ich denke, dass die Leute nach Anker suchen.“

„Es ist nicht wie eine Mordshow, die zurückkommt“, sagt Root. „Sie möchten in der Lage sein, sich hinzusetzen, sich zu entspannen und mit Ihrer Familie zu genießen, und Sie können.“

„Ich denke, was diese Show wirklich gut macht, ist, dass sich die Charaktere irgendwann im Verlauf der Show umarmen können“, sagt Huss. „Letztendlich ist es eine sehr alberne Show, aber es ist sehr süß und sehr nett.“