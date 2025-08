George Clooney hat gehört, was manche Leute über sein Schauspiel denken, und er sagt, dass es ihm einfach egal ist.

Der Schauspieler sprach diese Kritik in einem neuen an Eitelkeitsmesse Interview über seine Hauptrolle in dem kommenden Netflix -Film, Jay Kelly. Geschrieben von Noah Baumbach und Emily MortimerAnwesend Es ist eine Geschichte, auf die sich der 63-jährige Clooney in Verbindung bringen kann: ein äußerst berühmter Schauspieler in den 60ern, der behauptet, ein One-Trick-Pony auf dem Weg zum Sammeln eines Tribute-Preises bei einem italienischen Filmfestival zu sammeln.

„Sagen die Leute, dass ich nur selbst spiele? Ich scheiße nicht“, sagte Clooney Eitelkeitsmesse. „Es gibt nicht so viele Leute in meiner Altersgruppe, die beide breiten Komödien wie möglich machen dürfen O Bruder (wo bist du?) und dann tun Michael Clayton oder Syriana. Also, wenn das bedeutet, dass ich die ganze Zeit spiele, mache ich keine Scheiß Jay Kelly„Hast du jemals versucht, dich selbst zu spielen? Es ist schwer zu tun.“

Verwandte Video

Der Schauspieler fuhr fort, dass es ihm dazu beitrug, dass er nicht erfolgreich war, bis seine 30er Jahre eine gute Perspektive auf „Wie flüchtig alles ist und wie wenig er mit Duganz ehrlich. „

An anderer Stelle im Interview lobte Clooney einen von ihm Jay Kelly Co-Stars Adam Sandler, den er „einen schönen, herzlichen, seelenvollen Schauspieler“ nannte. Er fügte hinzu, dass Sandler nicht nur „ein alberner Komiker“ ist, er erinnerte sich, dass er die Besetzung ständig daran erinnerte, ihn nicht als „Sandmann“ zu bezeichnen.

Jay KellyIn der auch Laura Dern, Greta Gerwig, Isla Fisher, Riley Keough, Louis Partridge, Billy Crudup, Grace Edwards und mehr werden Sie am 5. Dezember am 14. November vor dem Streaming auf dem Venice Film Festival vor dem Streaming des Venice Film Festivals vorbereitet.