Zwei Menschen wurden getötet und sechs weitere wurden verletzt, nachdem ein Schütze am frühen Montag bei einer inoffiziellen Nachpartei für das harte Sommermusikfestival in Los Angeles das Feuer eröffnet hatte.

Entsprechend Der Hollywood -ReporterDie Schießerei ereignete sich in einem Lagerhaus am 1100er Block des 14. Platzes und der Griffith Avenue gegen 1:00 Uhr Ortszeit. Ein Mann wurde am Tatort für tot erklärt und eine Frau starb in einem örtlichen Krankenhaus an ihren Verletzungen. Zwei weitere Personen sind Berichten zufolge in einem kritischen Zustand.

Der Schütze wurde laut der Polizeiabteilung von Los Angeles vor Ort verhaftet.

Hard Summer ist ein EDM- und House Music Festival. Die diesjährige Veranstaltung, die am 2. und 3. August im Hollywood Park in der Nähe von Sofi Stadium stattfand, enthielt eine Aufstellung, die von Dom Dolla, Feid, Kaytranada, Gesffelstein, vier Tet, Barry, Barry, nicht schwimmen kann, die gesegnete Madonna und mehr.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte…

