Das ist beängstigend. Nach Angaben einer aktuellen Wall Street Journal Bericht, die Sounds von Scarlett Johansson und Adam -Fahrer, die sich in Noah Baumbachs 2019 -Film anschreien, Ehegeschichtewerden vom US -Landwirtschaftsministerium verwendet, um Wölfe vor dem Töten von Vieh auf Farmen in ganz Amerika zu erschrecken.

Der Kampf zwischen Johanssons Nicole Barber und Charlie Barber des Fahrers ist einer der Aufnahmen, die über Lautsprecher auf „Drone Cowhands“ zusammen mit anderen Klängen wie Feuerwerk und Schüssen ausgestrahlt werden. Diese Quadcopter verwenden auch thermische Kameras, um „jeder Wolf, der in der Dunkelheit lauert und sie im Rampenlicht badet“, wie im Bericht beschrieben.

„Ich brauche Wölfe, um zu antworten und zu wissen, dass Menschen schlecht sind“, erklärte ein USDA -Distrikt -Supervisor in Oregon.

Die Praxis, bekannt als „Wolf Hazing“, verwendet auch die Geräusche von AC/DCs „Thunderdruck“, um Wölfe davon abzuhalten, gefährdetes Vieh anzugreifen.

Es scheint zu funktionieren; In einem Gebiet im Süden von Oregon, in dem über 20 Tage 11 Kühe von Wölfen getötet wurden, wurden nur zwei über 85 Tage nach dem Einsatz von Drohnen „Wolfs Tating“ getötet.

Dies ist nicht das erste Mal, dass die USA Musik und Klang als Folterform verwendet. 1989 hat die US -Armee aggressive Musik aus Van Halen und dem Zusammenstoß verprügelt, um General Manuel Noriega aus einem provisorischen Bunker in der Vatikanbotschaft in Panama City zu bringen, nachdem Präsident Bush in Panama eingedrungen war. Die Praxis ist weiterhin Teil der PSY OPS -Operationen des Militärs.

Ehegeschichte Erhielt sechs Oscar -Nicken, darunter Johansson und Fahrer, die die beste Schauspielerin und die besten Schauspieler -Nominierungen für ihre erschreckend realistischen Leistungen erhielten.