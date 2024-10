Jerry Seinfeld hat zugegeben, dass es falsch war, „die extreme Linke“ für den Untergang der Fernsehkomödien verantwortlich zu machen.

Während seines Auftritts in der neuesten Folge des Komikers Tom Papa Brot brechen Im Podcast drückte Seinfeld sein Bedauern für die Kommentare aus und sagte: „Es ist nicht wahr“, dass die „extreme Linke irgendetwas getan hat, um die Kunst der Komödie zu behindern.“

Seinfeld fügte hinzu, dass er das „jetzt offiziell zurücknehme“, während er gleichzeitig zugab: „Es ist nicht meine Sache, zu mögen oder nicht zu mögen, wo die Kultur steht.“

Zu Beginn des Gesprächs verglich Seinfeld Komiker mit olympischen Skifahrern wie Lindsey Vonn, die „das Tor schaffen“ müssen, wo auch immer es sich auf dem Berg befindet. „Was auch immer die Kultur ist, wir machen das Tor“, erklärte er. „Wenn du das Tor nicht schaffst, bist du aus dem Spiel. Das Spiel ist, wo ist das Tor (und) wie baue ich das Tor und komme den Hügel hinunter, so wie ich es möchte.“

„Ändert sich auch die Kultur und gibt es Dinge, von denen ich immer gesagt habe, dass ich nicht sagen kann, dass jeder immer in Bewegung ist – ja, aber das ist das größte und einfachste Ziel“, fuhr er fort. „Man kann bestimmte Worte nicht sagen … über (bestimmte) Gruppen. Na und? Die Genauigkeit Ihrer Beobachtungen muss 100-mal besser sein als die, um ein Komiker zu sein.“

In einem New Yorker In einem im vergangenen April veröffentlichten Interview behauptete Seinfeld, dass Sitcoms aufgrund „der extremen Linken und PC-Mist und der großen Sorge, andere Menschen zu beleidigen“ nicht mehr dominant seien.

Während übliche Verdächtige wie Fox News-Moderator Greg Gutfeld den Kommentaren zustimmten, bezeichnete Seinfelds ehemalige Co-Star Julia Louis-Dreyfus es als „eine rote Fahne“, wenn Komiker „sich über politische Korrektheit beschweren“.

An anderer Stelle im Podcast stellte Seinfeld einen seit langem ihm zugeschriebenen Kommentar klar, wonach er sich weigerte, an Colleges aufzutreten, weil „die Kinder zu PC sind“, und lehnte dieses Gefühl ab.

„Erstens: Ich habe es nie gesagt, aber wenn Sie denken, ich hätte es gesagt, ist es nicht wahr“, sagte Seinfeld. „Ich spiele die ganze Zeit an Colleges. Ich habe kein Problem damit, für Kinder aufzutreten … Daher ist die Vorstellung, dass ich nicht auf dem College spiele, falsch.“

Es ist jedoch erwähnenswert, dass eine Gruppe pro-palästinensischer Studenten seine Antrittsrede als Herzog im Mai wegen seiner lautstarken Unterstützung Israels verließ.

