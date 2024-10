Gojiras Jahr war geradezu historisch, denn sie waren der erste Metal-Act, der im Sommer in Paris eine Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele spielte. Die gute Stimmung hält immer noch an, da die französische Band derzeit als direkter Support für Korn durch Nordamerika tourt.

Vor ein paar Wochen traten Gojira beim Louder Than Life Festival in Louisville, Kentucky, auf, wo sie vor einem riesigen Publikum ein explosives Set aufführten. Schwere Konsequenz traf sich hinter der Bühne mit Gojira-Schlagzeuger Mario Duplantier, um über den Auftritt bei den Olympischen Spielen, ihre aktuelle Tour mit Korn, seine Einflüsse und seine Aufnahme in die Band zu sprechen FolgeDie aktuelle Liste der 100 besten Schlagzeuger aller Zeiten und mehr.

„Eigentlich ist es überwältigend“, erzählte uns Duplantier im Videointerview oben von Gojiras elektrisierendem Auftritt bei den Olympischen Spielen. „Wir sind immer noch ein bisschen high in der Band (vom Auftritt her). Wir versuchen immer noch zu verstehen, was wirklich passiert ist. … Was die Auswirkungen auf die Metal-Welt angeht, hatten wir das Gefühl, dass die Sterne übereinstimmen, denn wir sind eine französische Band, die Zeremonie fand in Frankreich statt und zwei der Schöpfer der Zeremonie waren große Gojira-Fans.“

Duplantier landete auf Platz 56 Folgeist die Liste der 100 besten Schlagzeuger aller Zeiten und sagt uns: „Was für eine Ehre!“ Als eigene Schlagzeugeinflüsse nannte er unter anderem Lars Ulrich von Metallica und David Silveria von Korn.

An anderer Stelle im Interview spricht Duplantier unter anderem über die Unterstützung der Band für den Anti-Walfang-Aktivisten Paul Watson.

Gojiras Tour mit Korn und Spiritbox geht weiter mit einem Konzert am 27. Oktober in St. Paul, Minnesota (Tickets hier kaufen). Die Band wurde außerdem gerade als Teil des Line-Ups für das Sick New World Festival 2025 in Las Vegas bekannt gegeben, bei dem Metallica und Linkin Park als Headliner auftreten.

