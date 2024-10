Das Line-up für das Sick New World Festival 2025 wurde enthüllt. Bei der eintägigen Veranstaltung in Las Vegas treten die Headliner Metallica und Linkin Park sowie Queens of the Stone Age, Evaneszenz, Gojira, AFI, Tomahawk, Ministry und Dutzende weitere Acts auf.

Sick New World 2025 findet am 12. April auf dem Las Vegas Festival Grounds statt. Eine Anmeldung für einen Vorverkaufscode ist an dieser Stelle erhältlich. Der Vorverkauf beginnt diesen Freitag um 10:00 Uhr (PT). Der allgemeine Vorverkauf beginnt vier Stunden später um 14:00 Uhr (PT) über die Website des Festivals.

Zu den weiteren Acts auf dem Gesetzentwurf für 2025 zählen 311, Daron Malakian und Scars on Broadway, The Flaming Lips, The Sisters of Mercy, Meshuggah und Cradle of Filth sowie die erste Show von Acid Bath seit fast drei Jahrzehnten.

Das gestapelte Line-up umfasst außerdem Cannibal Corpse, Down, Three Days Grace (mit Originalsänger Adam Gontier), Melvins, Refused (auf ihrer Abschiedstour), Mastodon, X, The Hives, Kittie, Quicksand, Mudvayne, Dir En Grey und viele mehr weitere Acts.

Dies ist das dritte Jahr, in dem das Fest stattfindet, wobei System of a Down bei den ersten beiden Ausgaben als Headliner fungierte. Sehen Sie sich unten das Poster zum Lineup 2025 an, gefolgt von unserer Fotogalerie der Ausgabe 2024 von Sick New World.

Fotogalerie: Sick New World Festival 2024 (zum Vergrößern und Scrollen anklicken):