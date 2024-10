Zusammenfallend mit Interstellar‚Zur 10-jährigen IMAX-Neuveröffentlichung von Christopher Nolan aus dem Jahr 2014 wird es eine neue Collector’s Edition als Boxset geben.

Das Set besteht aus dem Originalfilm auf 4K Ultra HD Blu-ray, einer zweiten Disc mit Bonusinhalten, einer digitalen herunterladbaren Version des Films, Reproduktionen von fünf Kostümaufnähern, fünf Kinoplakaten und Nolans Storyboard-Archiven des Regisseurs. Eine 4K Ultra HD Blu-Ray-Edition von Interstellar ist separat erhältlich – die neue Box enthält jedoch eine Fülle weiterer Sammlerstücke und Sondereditionskunstwerke.

Fans des Science-Fiction-Epos können die umfangreiche Box jetzt bei Amazon vorbestellen; Der Versand der Pakete beginnt am 10. Dezember, pünktlich zur Weihnachtszeit. Inzwischen ist die Neuveröffentlichung zum 10-jährigen Jubiläum von Interstellar wird am 6. Dezember in Nolans bevorzugtem IMAX-70-mm-Format in die Kinos kommen.

